MultiRio abre 5 mil vagas gratuitas para formação em Cultura Digital para educadores e profissionais da educação

A MultiRio (Empresa Municipal de Multimeios da Prefeitura do Rio de Janeiro) abre, nesta segunda-feira (4), as inscrições para uma nova turma de A Escola na Cultura Digital, formação online disponível na plataforma AVAMEC, Ambiente Virtual de Aprendizagem do Ministério da Educação (MEC). Gratuita e com cinco mil vagas, a iniciativa é voltada a educadores e profissionais da educação e contribui para qualificar o trabalho pedagógico com foco no ambiente digital.

Com mais de 71 mil visualizações desde o lançamento, a formação tem fortalecido o uso crítico e criativo das tecnologias digitais no cotidiano escolar. A proposta é apoiar professores na integração dessas ferramentas ao trabalho pedagógico, com foco na ética, na produção, no compartilhamento responsável de conteúdos e na construção de uma internet mais segura. As inscrições ficam abertas até o preenchimento das vagas.

Organizada em cinco módulos, a trilha formativa aborda temas como cultura digital, mídiaeducação, combate à desinformação, cyberbullying, algoritmos, privacidade, segurança digital, publicidade infantil e o uso pedagógico de recursos como jogos, podcasts, redes sociais e inteligência artificial. Também integra o itinerário o conteúdo da série Digitalmente, desenvolvida pela própria MultiRio, que aproxima os temas da realidade das escolas.

Totalmente online e com horário flexível, a formação permite que cada participante avance conforme sua disponibilidade. Ao final, os profissionais da educação recebem declaração de conclusão emitida pela plataforma do MEC.

Segundo a presidente da MultiRio, Maíra Moraes, a empresa foi uma das 14 instituições selecionadas em chamamento público do Ministério da Educação para desenvolver formações autoinstrucionais na modalidade de Ensino a Distância (EaD), com base na metodologia de Learning Content Management (LCMS).

"A formação da MultiRio na AVAMEC reforça o nosso papel como parceira da educação, com uma proposta que amplia o acesso e qualifica a prática pedagógica em todo o país. Ao desenvolvermos essa iniciativa, buscamos contribuir para que professores se sintam preparados para integrar as tecnologias digitais ao trabalho em sala de aula, respeitando as realidades e desafios de cada ambiente escolar", afirma.