Polícia apreende adolescente com arma e drogas no Pé Pequeno, Niterói

Um adolescente de 16 anos, foi apreendido com drogas e arma, no Pé Pequeno, em Niterói, na tarde da última segunda-feira (04).

De acordo com informações, policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) foram a região para checar informações sobre a implementação de barricadas. Mas, ao chegarem no ponto surpreenderam o adolescente com uma pistola.

Leia também:

Em documento, Botafogo diz que vendeu Savarino ao Lyon em 'ajuda' a clube francês

Hospitais e UPA na Campanha do Agasalho 2025

Ainda conforme a polícia ao perceberem a presença da polícia, criminosos iniciaram um confronto, que terminou sem feridos. Com o adolescente a polícia apreendeu uma pistola 9mm, além de uma sacola com 150 cápsulas de cocaína, 82 embalagens de maconha, 34 pedras de crack, um carregador de pistola e R$ 37, em espécie.

O menor foi levado para a central de flagrantes da 76ªDP (Centro), onde foi autuado por fato análogo ao crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.