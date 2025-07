Projeto Saúde em Movimento oferece aulas gratuitas de balé no Porto do Rosa, em SG

O balé é uma dança artística admirada em todo o mundo e é uma das modalidades disponíveis no Projeto Saúde em Movimento. Cerca de 40 alunas realizam a atividade no bairro Porto do Rosa, em São Gonçalo. A dança ajuda os bailarinos a desenvolver a coordenação motora, o equilíbrio e a rigidez corporal.

No núcleo do Porto do Rosa, as aulas acontecem às segundas e sextas-feiras, das 9h30 às 10h30, e às terças e quintas-feiras, das 15h às 17h. As turmas são divididas entre crianças de 4 a 8 anos e de 8 a 14 anos. O projeto também conta com aulas de balé em Maria Paula, Salgueiro e Sacramento.

“Eu consegui perceber a evolução das meninas, principalmente na concentração. Vejo que elas estão bem mais focadas e que estão gostando do que fazem. E aqui é uma diversão e aprendizado para além da escola. Acho fundamental trabalhar o equilíbrio e a consciência corporal,” afirmou a professora Bianca Oliveira.

“Estou participando desde o ano passado porque gosto muito de dançar. Eu acho aqui muito legal, fiz amigos e, com as aulas, eu fico mais forte e já aprendi vários passos e movimentos bonitos”, afirmou a aluna Gabriela Dias, de 9 anos.

O projeto Saúde em Movimento é uma iniciativa da Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg) e tem o objetivo de promover a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida da população gonçalense.

A moradora de Itaúna, Adriana Gonçalves, de 32 anos, afirma que as aulas do projeto foram uma ótima oportunidade para sua filha, Emanuelly Gonçalves, de 9 anos, fazer uma atividade física.

“Ela fez aula de balé particular mas, infelizmente, o local fechou. Quando ela soube que poderia fazer aqui, ficou muito animada. É muito bom ter um projeto gratuito organizado, eu tenho uma rotina agitada e aqui foi perfeito para ela seguir tendo um foco e, principalmente, disciplina,” contou.

Para participar de uma das 18 modalidades disponíveis no projeto, é preciso ir até o núcleo e contatar o professor responsável. Confira todas as atividades, com os endereços e horários através deste link.