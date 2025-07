CEFET/RJ inscreve para 1.048 vagas em cursos técnicos de nível médio em 2026

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo dos cursos técnicos integrados ao ensino médio do Cefet/RJ, com 1.048 vagas gratuitas para ingresso em 2026. As oportunidades abrangem ampla concorrência e oito modalidades de cotas.

São 26 cursos técnicos de nível médio distribuídos pelas unidades Maracanã (512 vagas) e Itaguaí (120), Maria da Graça (120), Nova Friburgo (40), Nova Iguaçu (160), Petrópolis (36) e Valença (60). Há oferta de cursos nas áreas de Administração, Alimentos, Automação Industrial, Edificações, Estradas, Eletrônica, Eletrotécnica, Enfermagem, Eventos, Informática, Manutenção Automotiva, Mecânica, Meteorologia, Química, Segurança do Trabalho e Telecomunicações. Para o ano letivo de 2026, foram incluídos também os cursos de Logística e Produção Cultural.

Os interessados devem se inscrever até o dia 10 de setembro, exclusivamente pelo site www.selecon.org.br. A taxa de inscrição é de R$ 70 e os pedidos de isenção podem ser feitos até o dia 5 de agosto.

A prova objetiva será aplicada em 28 de setembro, com questões de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências da Natureza (Física, Química e Biologia) e Ciências Humanas (Geografia e História), além de redação. O resultado será divulgado em 15 de dezembro, e o início do ano letivo está previsto para 23 de fevereiro de 2026. Informações e inscrições: www.selecon.org.br