Pão de Açúcar e Extra Mercado abrem vagas de emprego em Niterói e outras cidades do Rio de Janeiro; Confira

Mercados Pão de Açúcar e Extra estão com oportunidades no Rio - Foto: Reprodução/Grupo Pão de Açúcar

O Grupo Pão de Açúcar (GPA) está com 48 vagas para profissionais disponíveis no estado do Rio de Janeiro. As oportunidades são para atuar em lojas das redes Pão de Açúcar e Extra Mercado, localizadas na capital e em cidades como Niterói, Petrópolis e Teresópolis. Entre as posições, estão Auxiliar de Cozinha, Açougueiro, Empacotador e Auxiliar de Padaria.

O grupo oferece benefícios compatíveis com o mercado, como assistência odontológica, seguro de vida, parcerias com academias, vale-refeição e vale-transporte. Além disso, conta com a Universidade do Varejo GPA, que incentiva o autodesenvolvimento dos colaboradores.

Os interessados devem se inscrever pelo link: https://gpa.gupy.io/ ou enviar o currículo pelo e-mail VAGAS.GPA2@gpabr.com. As inscrições podem ser feitas ao longo de todo o ano.