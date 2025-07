Defesa Civil abre inscrições para mais uma turma do Curso de Voluntários

No final do curso, os alunos ganham um certificado - Foto: Divulgação

No final do curso, os alunos ganham um certificado - Foto: Divulgação

As inscrições para o Curso de Voluntários da Defesa Civil de São Gonçalo estão abertas e vão até o dia 8 de agosto. A capacitação ensina, em aulas teóricas e práticas, sobre noções básicas da Defesa Civil.

As aulas da próxima turma vão começar no dia 11 de agosto, às 9h30, nas dependências da Uniasselvi, no Partage Shopping, no Centro.

Leia também:

Marcelo Beraba, jornalista e um dos fundadores da Abraji, morre no Rio aos 74 anos

Após polêmica sobre expulsão de Léo Jardim, Vasco informa lesão sofrida pelo goleiro

Os interessados podem realizar a inscrição presencialmente na sala de exposição da Defesa Civil, localizada no 1º andar do Partage Shopping ou online, através do link: https://forms.gle/KBHQEYh1TSFX7zeMA.

O curso é composto por cinco módulos, que debatem com os alunos temas como voluntariado, comunicação de emergência, abrigos temporários, produtos perigosos, combate a princípios de incêndio, atendimento pré-hospitalar e a importância da higienização das residências após chuvas, dentre outros. As aulas serão ministradas por agentes do próprio órgão municipal.

No final do curso, os alunos ganham um certificado. Os voluntários saem formados, mas não possuem a capacitação para salvar e resgatar pessoas como bombeiros ou agentes da Defesa Civil. O voluntário tem um tratamento direcionado, apoiando abrigos, organizando mantimentos e catalogando pessoas que precisarem de ajuda.