Prefeitura de Maricá abre inscrições para processo seletivo com 168 vagas em diversas áreas

As inscrições on-line podem ser feitas até as 17h do dia 1º de agosto de 2025 - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, está com inscrições abertas para o Processo Seletivo Público Simplificado destinado à contratação temporária de profissionais que irão atuar nas ações de prevenção e salvamento marítimo do município. Ao todo, estão sendo oferecidas 168 vagas, com salários que variam de R$ 1.841,04 a R$ 3.611,08.

As oportunidades são para os cargos de guarda-vidas, profissionais de educação física, fisioterapeutas, psicólogos, técnicos de enfermagem e monitores de treinamento. Para participar, é necessário ser brasileiro nato ou naturalizado (ou gozar das prerrogativas do artigo 12 da Constituição Federal), ter entre 18 e 55 anos até o último dia do período de inscrição, estar em dia com as obrigações eleitorais e apresentar os pré-requisitos de escolaridade e habilitação exigidos para a função pretendida.

As inscrições on-line podem ser feitas até as 17h do dia 1º de agosto de 2025, por meio do formulário eletrônico (https://www.marica.rj.gov.br/processo-seletivo-simplificado-da-defesa-civil/). Também é possível realizar a inscrição presencialmente até as 16h do dia 1° de agosto, na sede da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, localizada na Rodovia Amaral Peixoto, Km 29 – Itapeba, Maricá/RJ.

Todas as publicações oficiais referentes ao processo seletivo ocorrerão no site institucional da Prefeitura de Maricá, pelo link www.marica.rj.gov.br/processo-seletivo-simplificado-da-defesa-civil, e no Jornal Oficial de Maricá (JOM).