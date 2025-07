Macaca é resgatada em garagem na Zona Sul do Rio

Uma macaca foi resgata, nesta terça-feira (29), no Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio de Janeiro após ficar presa embaixo de uma carro estacionado.

Moradores acionaram equipes do projeto Horto Natureza, que conseguiram fazer o resgate do animal com segurança.

O animal foi levado ao Instituto Vida Livre, organização especializada em acolhimento e reabilitação de animais silvestres.

No Instituto, o animal recebeu avaliação veterinária e permanece em observação.