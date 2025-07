Mulher sofre queimadura em 60% do corpo ao cozinhar usando lenha e álcool na Região dos Lagos

Vítima afirmou que estava sem dinheiro para comprar um botijão de gás - Foto: Divulgação - Secretaria de Saúde/Governo do Estado do Rio de Janeiro

Vítima afirmou que estava sem dinheiro para comprar um botijão de gás - Foto: Divulgação - Secretaria de Saúde/Governo do Estado do Rio de Janeiro

Uma nova vítima de queimadura, uma mulher de 60 anos, ainda não identificada, deu entrada no centro de trauma do Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama. Ela relatou estar cozinhando na lenha e álcool quando começou a pegar fogo.

"Meu vestido agarrou na madeira e começou a pegar fogo. Comecei a gritar", disse a mulher à equipe de enfermagem enquanto recebia atendimento. Ela disse ainda que estava sem o dinheiro para comprar o botijão de gás.

Com quase 60% do corpo queimado - pernas, braços e rosto - , a mulher foi levada para o centro cirúrgico. Ela passará por um processo de desbridamento, uma ação para remover tecidos danificados e promover a cicatrização da queimadura. Após o procedimento, a paciente será encaminhada ao CTI.

Leia também

➣ CEFET/RJ inscreve para 1.048 vagas em cursos técnicos de nível médio em 2026

➣ Fies 2025: divulgada pré-seleção para o segundo semestre

Outro caso - Os pais de Lorena Gomes dos Santos, a menina de 1 ano e meio que morreu após a explosão de um fogareiro improvisado em sua residência, em Cabo Frio, continuam internados no Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC), em Araruama. A tragédia ocorreu no último dia 21, no bairro Jardim Esperança.

Segundo informações atualizadas, Raissa, mãe da criança, apresentou melhora significativa nos últimos dias e foi transferida da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para um quarto. Ela está fora de perigo.

Já Pablo, pai da menina, ainda está internado na UTI da mesma unidade. Apesar da gravidade das queimaduras — que atingiram cerca de 80% do seu corpo — ele apresenta evolução no quadro clínico e está sob cuidados intensivos.

Morte - A criança teve 90% do corpo queimado e faleceu após dois dias internada no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo, referência em atendimento de traumas, para onde foi levada de helicóptero pela equipe da Superintendência de Operações Aéreas (SOAer) da Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ).