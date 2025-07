Marcelo Beraba, jornalista e um dos fundadores da Abraji, morre no Rio aos 74 anos

O jornalista Marcelo Beraba morreu, na tarde desta segunda-feira (28), aos 74 anos. O jornalista, que também era um dos fundadores da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), estava internado no Hospital Copa D'Or, em Copacabana, Zona Sul do Rio. Ele havia descoberto um câncer no cérebro em março.

Beraba deixou um grande legado. Foi diretor do Grupo Estado, em Brasília, trabalhou na TV Globo, no jornal O Globo, no Jornal do Brasil e na Folha de S.Paulo, onde exerceu, entre outras, a função de ombudsman.

Já na Abraji, era o primeiro presidente da associação. Ganhou crédito ao receber em 2005 o Prêmio Excelência em Jornalismo do ICFJ (International Center for Journalists).

A Abraji publicou diversos depoimentos dos colegas de vários países, ressaltando sua liderança e defesa aos valores do jornalismo.