Após polêmica sobre expulsão de Léo Jardim, Vasco informa lesão sofrida pelo goleiro

Nesta segunda-feira (28), um dia após a polêmica expulsão do goleiro Léo Jardim, do Vasco, o clube informou que o atleta sofreu uma contusão na região esquerda das costas, local onde o camisa 1 alegou sentir dores para o árbitro Flávio Rodrigues de Souza e ser expulso por suposta 'cera'.

Em nota, o Vasco explicou que Léo Jardim passou por ressonância magnética, que apontou "alterações contusionais recentes na junção costocondral do último arco costa esquerdo, com hematomas musculares profundos associados."

O clube informou que o goleiro está em tratamento intensivo no Departamento de Saúde e Performance (DESP). Jardim está suspenso pelo Brasileirão, mas o próximo compromisso vascaíno é diante do CSA, pela Copa do Brasil, na quarta (30). O goleiro é dúvida para o duelo.

Leia também:

▶ Pianista niteroiense faz sucesso pelo mundo com apresentações clássicas

▶ CNU 2025 registra mais de 760 mil inscrições em todo o Brasil

Vasco divulgou, com autorização, os resultados da ressonância magnética. Veja o documento:

Exame divulgado pelo Vasco sobre a lesão do seu camisa 1 | Foto: Divulgação/Vasco

Veja também a nota completa sobre a contusão de Léo Jardim:

"O Vasco da Gama informa que o goleiro Léo Jardim foi submetido a exame de ressonância magnética, que identificou alterações contusionais recentes na junção costocondral do último arco costal esquerdo, com hematomas musculares profundos associados, medindo aproximadamente 3,1 x 2,3 cm. O atleta encontra-se em tratamento intensivo com o Departamento de Saúde e Performance (DESP). A divulgação do laudo foi autorizada pelo atleta e pelo médico responsável pelo exame."