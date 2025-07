Firjan SENAI oferece 690 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional na Região dos Lagos

A Firjan SENAI está com inscrições abertas para 690 vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional ofertados na unidade de São Pedro da Aldeia. Serão abertas 34 novas turmas, em 13 títulos, com a oferta de formação em áreas diversas. As aulas têm início previsto entre 12 de agosto e 17 de dezembro, a depender de cada curso. As inscrições devem ser feitas de forma presencial, diretamente na unidade localizada na RJ 140 Rodovia Márcio Corrêa, lote 2, quadra A - Nova São Pedro, São Pedro da Aldeia.

As mais de 13 mil vagas ofertadas em todo o estado contemplam cursos nas áreas de Alimentos e Bebidas, Audiovisual e Animação Digital, Automação e Mecatrônica, Automotiva, Comunicação Mediática, Construção Civil, Eletroeletrônica, Eletricista, Energias Renováveis, Gráfica e Mídias Impressas e Digitais, Logística, Metalmecânica, Metalurgia, Madeira e Mobiliário, Petróleo e Gás, Refrigeração e Climatização, Tecnologia da Informação e Vestuário.

Na unidade Firjan SENAI SESI Região dos Lagos, que atende moradores dos municípios de Cabo Frio, Saquarema, São Pedro da Aldeia, Araruama, Arraial do Cabo, Búzios, Iguaba Grande, Casemiro de Abreu e Silva Jardim, serão oferecidos os cursos de: Pintor de Edificações, Aplicador de Revestimentos Cerâmicos, Assistente de Operações em Logística, Instalador de Sistemas Fotovoltaicos, Mecânico de Manutenção e Instalação de Aparelhos de Climatização e Refrigeração, Mecânico de refrigeração comercial, Operador de Sistemas Computacionais em Rede, Padeiro, Pizzaiolo, Confeiteiro, Eletricista de Obras, Mecânico de Motocicletas e Instalador de Sistemas Drywall.

As inscrições serão encerradas automaticamente para cada oferta assim que o número de inscritos atingir o limite de vagas. Todas as informações estão no edital disponível em: https://www.firjansenai.com.br/editaisgratuitos.

Pré-requisito e inscrições

Para participar, os candidatos devem preencher os pré-requisitos específicos dos cursos desejados, incluindo idade e escolaridade, além de renda familiar mensal per capita bruta de até 1,5 salário-mínimo federal, comprovada por meio de uma autodeclaração. É fundamental também ter acesso a um computador ou notebook, já que parte dos cursos será realizada de forma on-line, seguindo a estratégia EAD.

As inscrições e matrículas serão realizadas exclusivamente na forma presencial em uma unidade Firjan SENAI. Será necessário apresentar todos os documentos exigidos, incluindo identificação, CPF, comprovante de escolaridade e autodeclaração de baixa renda. Candidatos menores de idade deverão ser acompanhados por seu responsável legal.