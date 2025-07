Casa Pacheco Leão apresenta o Duo Quintes & Lima com voz, violão e poesia

Duo Quintes & Lima realiza concerto neste sábado (26), no Jardim Botânico do Rio - Foto: Divulgação

Duo Quintes & Lima realiza concerto neste sábado (26), no Jardim Botânico do Rio - Foto: Divulgação

A Casa Pacheco Leão recebe, neste sábado (26), o duo de câmara Quintes & Lima, formado pela cantora Alessandra Quintes e o violonista Marco Lima. O concerto acontece nos jardins da Casa, localizada no Jardim Botânico do Rio, em dois horários, às 11h e às 15h, e é gratuito. O repertório transita por diferentes épocas e culturas, e traz a delicadeza da música de câmara como ambientação por entre ervas, sabores e aromas.

"Pensamos em um repertório que criasse uma ponte entre culturas e emoções. A delicadeza do chá nos inspirou a escolher músicas que também convidam à pausa, à contemplação e à escuta sensível. Queremos que o público sinta a poesia de cada nota, como se fosse um aroma que se espalha no ar", destaca a cantora.

O duo apresentará obras que vão do Renascimento ibérico ao século XX, passando por canções de Manuel de Falla, temas folclóricos de Benjamin Britten e o romantismo do século XIX com os lieder de Franz Schubert. Além disso, Alessandra também interpreta peças que fazem parte do cancioneiro brasileiro de compositores como Heitor Villa-Lobos, César Guerra-Peixe e Waldemar Henrique.

Leia também:

▶ Corpo de Preta Gil chega ao Rio para velório no Theatro Municipal

▶ FGTS deve distribuir cerca de R$ 13 bilhões ao trabalhadores referente ao lucro de 2024

"Mais do que uma apresentação, essa é uma experiência para os sentidos. A música, assim como o chá, tem o poder de aquecer, acolher e conectar. É esse encontro que queremos proporcionar ao público”, conclui Alessandra.

Sobre os artistas:

Natural de São Gonçalo e criada em Niterói, a atriz e mezzo-soprano Alessandra Quintes atuou em montagens premiadas e passou por palcos consagrados como o Theatro Municipal do Rio de Janeiro, Sala Cecília Meireles, Teatro João Caetano, entre outros. Além disso, a bacharel em Canto pela UNIRIO se apresentou ao lado de importantes orquestras sinfônicas e é também preparadora vocal em produções teatrais e televisivas.

Alessandra Quintes atuou em montagens premiadas e passou por palcos consagrados | Foto: Divulgação

O violonista Marco Lima, também niteroiense, possui trajetória internacional, com formação na Alemanha e doutorado em Música pela UFRJ. Premiado em concursos nacionais e internacionais, já se apresentou em diversos países da Europa e integra importantes formações camerísticas, além de manter colaborações com nomes relevantes da música erudita.

Marco Lima possui trajetória internacional, com formação na Alemanha e doutorado em Música pela UFRJ | Foto: Divulgação

Serviço:

Música na Casa Pacheco Leão - Duo Quintes & Lima

Data: sábado, 26 de julho

Horários: 11h e 15h

Gratuito (não é preciso adquirir ingresso para o arboreto)

Jardim Botânico do Rio de Janeiro – Rua Jardim Botânico, 1008