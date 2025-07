FGTS deve distribuir cerca de R$ 13 bilhões ao trabalhadores referente ao lucro de 2024

Para quem tiver o interesse de saber se vai receber algum valor, basta realizar uma consulta no site da Caixa ou pelo aplicativo FGTS no celular - Foto: Reprodução - Joédson Alves/ Agência Brasil

Para quem tiver o interesse de saber se vai receber algum valor, basta realizar uma consulta no site da Caixa ou pelo aplicativo FGTS no celular - Foto: Reprodução - Joédson Alves/ Agência Brasil

Poderá ser aprovada nesta quinta-feira (24), pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), a distribuição de cerca de R$ 13 bilhões aos trabalhadores, referente à parcela dos lucros obtidos no ano passado.

De acordo com as regras, a distribuição do lucro deverá ser paga até o fim de agosto.

O conselho que aprovará a medida tem uma reunião marcada para as 14h30 desta quinta, na qual discutirão o tema.

Os trabalhadores com contas ativas ou inativas ligadas ao FGTS em 2024, que tiverem saldo em dezembro, poderão receber uma parcela dos lucros. Vale destacar que a divisão é proporcional ao saldo em cada conta, ou seja, quanto maior o valor de saldo na conta, mais a pessoa receberá da parte do lucro do FGTS.

Segundo informações da TV Globo, deverá ser aprovada pelo Conselho a divisão de 95% do lucro de R$ 13,6 bilhões conquistado em 2024. Sendo assim, será destinada aos trabalhadores a quantia de R$ 12,9 bilhões.

Para quem tiver interesse em saber se vai receber algum valor, basta realizar uma consulta no site da Caixa ou pelo aplicativo FGTS no celular, a partir do cadastro do trabalhador.

Lucro do FGTS

Essa medida já havia sido tomada em 2024, quando o conselho do FGTS aprovou a distribuição de R$ 15,2 bilhões aos trabalhadores referentes ao lucro conquistado no ano anterior (2023). Na época, a decisão do conselho foi unânime.

No ano de 2023, o FGTS alcançou um lucro histórico de R$23,4 bilhões. Mas seguindo a proposta do Ministério do Trabalho, apenas uma parcela dessa quantia, cerca de 65%, foi distribuída aos trabalhadores brasileiros.

Em 2023, cerca de 99% do saldo positivo de 2022 chegou às mãos dos brasileiros, o que corresponde a R$ 12,7 bilhões.