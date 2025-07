São Gonçalo realizará Oportunidades voltado ao público feminino nesta sexta-feira (25)

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Gonçalo irá realizar, nesta sexta-feira (25), o Oportunidades Mulher, voltado exclusivamente para o público feminino. Além das vagas de emprego, serão oferecidos também, neste dia, serviços incluindo assessoria jurídica e fisioterapia voltados para o público feminino e uma palestra. A ação acontecerá no Espaço Mais Conhecimento, no segundo piso do Partage Shopping, no Centro, das 10h às 15h.

Durante a ação, além das vagas de emprego, serão fornecidos os seguintes serviços: isenção de certidão de nascimento, casamento e óbito, RG, fisioterapia, assessoria jurídica e o oferecimento de descontos e bolsas de estudo em cursos disponíveis na Universidade Estácio de Sá.

Leia também:

Crítica OSG | "Quarteto Fantástico : Primeiros Passos" não é fantástico, mas inova e não tem vergonha de ser um filme de super-heróis

Flamengo vira no fim e se aproxima da liderança no Brasileirão



Além disso, a palestrante Cris Nery, referência no empreendedorismo feminino, irá falar sobre o tema: 'Transformando dificuldades em oportunidades'.

O Oportunidades Mulher é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico em parceria com o Sistema Nacional de Emprego (Sine), a Casa do Empreendedor e Centro Especial de Apoio à Mulher (Ceom), cujo objetivo é encaminhar gonçalenses para vagas de emprego e facilitar o acesso da população aos serviços de utilidade pública.

“A edição especial do programa, o Oportunidades Mulher, foi pensada para ser voltada exclusivamente para o público feminino, com foco na promoção da cidadania, do empreendedorismo e da autonomia econômica das mulheres. O evento contará com o apoio também do Detran e da Fundação Leão XII”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico, Evanildo Barreto.

Serviço: O Programa Oportunidades Mulher será realizado no Espaço Mais Conhecimento, no segundo piso do Partage Shopping, localizado na Avenida Presidente Kennedy, 425, no Centro, na próxima sexta-feira (25), de 10h às 15h.