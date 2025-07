Flamengo vira no fim e se aproxima da liderança no Brasileirão

Wesley marcou no jogo que pode marcar sua despedida do Flamengo - Foto: Adriano Fontes/Flamengo

Wesley marcou no jogo que pode marcar sua despedida do Flamengo - Foto: Adriano Fontes/Flamengo

O Flamengo venceu o Bragantino de virada, na noite desta quarta-feira (23), por 2 a 1, e se aproximou da liderança do Campeonato Brasileiro.

Em partida difícil, com poucas chances claras de gol para ambos os lados, foi o time da casa quem marcou primeiro. Logo no primeiro minuto do segundo tempo, Lucas Barbosa, após jogada ensaiada, tocou na saída do goleiro Rossi.

Após sofrer o gol, o Flamengo se organizou melhor e tomou conta da partida. Com maior posse de bola, o Rubro-Negro passou a ameaçar mais e chegou ao empate em bola parada. O zagueiro Léo Pereira aproveitou bola cruzada na área e cabeceou firme.

Com o empate, os cariocas se lançaram ainda mais em busca da vitória. E o gol veio. Viña fez bela jogada, tocou no Wallace Yan que só rolou para a finalização de Wesley.

Depois da virada, o Bragantino tentou avançar e buscar o empate. Mas o Flamengo conseguiu defender sua vitória até o apito final.

Com a vitória, o Flamengo chegou aos 33 pontos, um a menos que o líder Cruzeiro. No entanto, o Rubro-Negro segue com uma partida a menos.