Itaboraí abre inscrições para Programa de Estágio Obrigatório com mais de 500 vagas

A Prefeitura de Itaboraí abriu, nesta segunda-feira (14/07), as inscrições para o Programa de Estágio Itaboraí 2025/2026 – IV, destinado a estudantes de cursos técnicos e de nível superior que estejam regularmente matriculados, com frequência ativa e que necessitem realizar estágio curricular obrigatório. O programa visa oferecer estágio curricular obrigatório não remunerado junto aos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta, Autarquias e Fundações.

Coordenado pela Secretaria Municipal de Governo, o programa conta com mais de 500 vagas distribuídas em diversas secretarias, como Saúde, Cultura, Meio Ambiente, Defesa Civil e Planejamento. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelas instituições de ensino credenciadas no município, por meio do site selecaoestagiarios.ib.itaborai.rj.gov.br até o dia 25 de julho de 2025.

O edital prevê início da vigência em 11 de julho de 2025 e término em 11 de julho de 2026, com carga horária entre 20 e 30 horas semanais, e duração mínima de seis meses, podendo se estender por até dois anos.

As áreas com maior número de vagas são:

Técnico em Enfermagem: 500 vagas

Enfermagem (superior): 50 vagas

Odontologia: 30 vagas

Psicologia: 25 vagas

Serviço Social: 20 vagas

Educação Física, Nutrição, Farmácia e Medicina: 10 vagas cada

Outras áreas contempladas incluem: Radiologia, Arquitetura, Engenharia Ambiental, Administração, Biblioteconomia, Museologia, Meteorologia, Técnico em Construção Civil, entre outras.

A classificação será feita com base na maior média ponderada (CR) do estudante. Em caso de empate, serão considerados:

O semestre/ano mais avançado do curso;

Maior idade;

Proximidade entre o local de estágio e o endereço do aluno.

As secretarias demandantes poderão ainda convocar os estudantes para entrevistas de caráter eliminatório. Os documentos obrigatórios na admissão são RG e CPF, comprovante de residência, histórico escolar e atestado de frequência, plano de estágio ou declaração da instituição, apólice de seguro, documentação vacinal (área da saúde) e CID (para pessoas com deficiência). Será disponibilizado o percentual de 10% das vagas para pessoas com deficiência.

Instituições de ensino credenciadas devem inscrever os estudantes diretamente na plataforma e serão responsáveis pelos dados cadastrados. Dúvidas devem ser encaminhadas para o e-mail: selecaoestagiarios@itaborai.rj.gov.br.