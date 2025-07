Organizada do Vasco vai ao CT para conversar com jogadores, Fernando Diniz e Pedrinho

Organizada do Vasco esteve no CT para reclamar das atuações do time - Foto: Reprodução

Organizada do Vasco esteve no CT para reclamar das atuações do time - Foto: Reprodução

A torcida organizada Força Jovem, do Vasco, entrou no CT Moacyr Barbosa nesta quinta-feira (17), com a autorização da diretoria vascaína, para conversar com o técnico Fernando Diniz e o presidente Pedrinho.

A conversa foi em tom de cobrança pela sequência negativa que vive o Cruzmaltino em quase toda temporada. Pedrinho autorizou a entrada dos torcedores e, ao lado de Diniz, conversou. O técnico tomou a palavra e pediu confiança para a sequência de jogos.

Diniz mostrou a vontade que tem em treinar o Vasco e pediu que a torcida apoie o elenco: "Vocês, da torcida... Vocês estão de saco cheio, quem tá mais de saco cheio são vocês, pô. F*** aí há 20 anos. E não pode mais. O Vasco vai mudar. Porque não é possível o negócio ficar assim. Eu tô aqui porque eu quero pra c***.. Eu vou dar a minha vida."

O diretor Admar Lopes estava no prédio da SAF, na Barra da Tijuca, e chegou ao CT Moacyr Barbosa enquanto acontecia a conversa com Pedrinho, Diniz e os jogadores. O zagueiro João Victor foi um dos principais alvos.

O clima esquentou quando um dos torcedores questionou o comprometimento do zagueiro: "A gente sabe. A gente sabe que você vai pra bolichezinho todo dia, faz lanchinho. Você mesmo", apontando para o defensor.

João Victor questionou: "Eu?". E os torcedores se estressaram com a resposta, afirmando que o zagueiro estaria debochando das críticas: "É você mesmo. Debochado. Mete o pé, vagabundo. Debochado do c***. Fica aqui na frente", gritaram alguns torcedores.

O Vasco foi goleado pelo Del Valle por 4x0 na ida dos playoffs da Sul-Americana. O time está na 15ª posição do Campeonato Brasileiro, com 13 pontos em 13 rodadas, e enfrenta o Grêmio no sábado (18), às 17h30, em São Januário.