Flu 'para na trave' e perde para o Cruzeiro na despedida de Arias

Arias fez sua última partida com a camisa do Fluminense - Foto: Fluminense/Lucas Merçon

Na noite desta quinta-feira (17), o Fluminense foi derrotado pelo Cruzeiro por 2 a 0 no Maracanã, em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. O confronto também marcou a despedida do atacante colombiano John Árias, que está de saída do clube carioca para se transferir ao Wolverhampton, da Inglaterra.

O Tricolor das Laranjeiras começou a partida com mais posse de bola e presença ofensiva, tentando pressionar a defesa cruzeirense. No entanto, o Cruzeiro mostrou eficiência nos contra-ataques e soube aproveitar as falhas defensivas do adversário.

Aos 30 minutos do primeiro tempo, após escanteio cobrado pela direita, Fabrício Bruno apareceu livre na área para abrir o placar. Cinco minutos depois, em nova desatenção da zaga tricolor, Matheus Pereira cruzou para Kaio Jorge ampliar a vantagem da equipe mineira.

Mesmo atrás no marcador, o Fluminense tentou reagir. Na segunda etapa, o time carioca pressionou intensamente o Cruzeiro, acertando três vezes a trave e parando outras seis finalizações nas mãos do goleiro Cássio, que teve atuação destacada.

Com o resultado, o Fluminense permanece com 20 pontos e ocupa a 7ª posição na tabela. Já o Cruzeiro assume a liderança do Brasileirão 2025, somando agora 30 pontos.