Prefeitura oferece 1,2 mil vagas para cursos da Incubadora de Inovação Social

A Prefeitura de Maricá, por meio do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM), segue até nesta quinta-feira (17) com inscrições abertas para os cursos gratuitos oferecidos pela Incubadora de Inovação Social em Robótica e Sustentabilidade. Serão ao todo 1200 vagas disponíveis em diversas áreas, entre elas Informática, Robótica, Automação, Design e Modelagem 3D, Manutenção de celular, dentre outras opções ofertadas. A inscrição é feita on-line, exclusivamente no site https://encurtador.com.br/19w8E ou https://encurtador.com.br/RbGJk.

Ao entrar no link, o interessado deve preencher um formulário informando o CPF, nome completo, e-mail, sexo, raça, telefone celular, data de nascimento e se possui alguma deficiência. As vagas serão preenchidas por meio de um sorteio público, garantindo transparência na seleção dos candidatos.

Sorteio e início das aulas

O sorteio dos inscritos será realizado no dia 18 de julho, com a divulgação dos resultados no site oficial. Para efetuar a matrícula, os sorteados deverão comparecer nos dias 21 e 22 de julho nos polos de inscrição, apresentando documentação original (RG, CPF e comprovante de residência). Em caso de não preenchimento de todas as vagas, um novo período de matrículas será aberto entre os dias 24 e 25 de julho.

Leia também:

Flamengo tenta abrir vantagem na liderança do Brasileirão contra o Santos, na Vila

Vasco precisa de resultado inédito na história da Sul-Americana para seguir vivo no torneio após goleada sofrida em Quito

As aulas estão previstas para começarem no dia 28 de julho nos polos do Centro e Inoã. No polo central, estão disponíveis 700 vagas para cursos de Excel, Power BI, Robótica e Automação, Manutenção de Celulares, Design e Modelagem 3D, Gestão de Pessoas, Marketing, Informática e Educação Financeira. Já no polo de Inoã, são 500 oportunidades para os cursos de Informática para Melhor Idade, Montagem e Manutenção de Computadores, Robótica e Automação.

Do total de vagas, 357 são reservadas para beneficiários de programas sociais, pessoas com deficiência e assistidos pela Secretaria do Direito da Mulher. As demais 843 oportunidades são destinadas à ampla concorrência para os moradores de Maricá.

Sobre os cursos e polos

O projeto, desenvolvido pelo Instituto Nova Ágora de Cidadania (INAC) em parceria com o Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM), oferece um total de 1.200 vagas para cursos em diversas áreas, como Informática, Robótica e Automação, Design e Modelagem 3D, Manutenção de Celular, Montagem e Manutenção de Computadores, Marketing, Gestão de Pessoas, Educação Financeira, Power BI, Excel e Blockchain.

O polo do Centro possui duas entradas: a primeira fica na Rua Pedro Afonso Ferreira, 17 (em frente ao Instituto Municipal Darcy Ribeiro) e a segunda está localizada na Avenida Roberto Silveira, n° 168 (acima da Drogaria Max). Já o polo de Inoã fica na Rua 04, Q.13, L.12, nº 534, Chácaras de Inoã.

Para mais informações, os interessados podem acessar o site oficial da Incubadora ou entrar em contato pelos telefones: (21) 3917-2020 (Polo Centro) e (21) 92039-0134 (Polo Inoã). O edital completo pode ser conferido aqui.