Flamengo tenta abrir vantagem na liderança do Brasileirão contra o Santos, na Vila

O Flamengo visita a Vila Belmiro, para enfrentar o Santos, nesta quarta-feira (16), às 20h (horário de Brasília), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Líder da competição, o Rubro-Negro tenta abrir distância para 'acumular gordura'.

Os comandados de Filipe Luís mantiveram o embalo na competição de antes da Copa do Mundo de Clubes e continua liderando com um jogo a menos, mas é perseguido de perto pelo Cruzeiro. Para ampliar a vantagem na ponta, o Fla espera seguir na boa sequência de visitante indigesto na Vila. Nas últimas quatro partidas no estádio, venceu todas: 1x0 (2020), 4x0 (2021), 2x1 (2022) e 3x2 (2023).

O Rubro-Negro deve ir à campo com: Rossi; Wesley, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira, Varela; Allan, Jorginho, Arrascaeta; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Plata.

O Peixe tenta continuar a campanha de recuperação no Brasileirão. Após deixar a zona do rebaixamento na última rodada, o Santos pode ganhar posições caso derrote o Fla. Com rivais na tabela de folga na rodada, o time pode terminar a rodada até na 13ª colocação.

Comandados pelo técnico Cléber Xavier, o Santos deve entrar em campo com: Gabriel Brazão; Escobar João Basso, Luan Peres e Souza; Tomás Rincón, Zé Rafael e Neymar; Barreal, Guilherme e Deivid Washington.

A arbitragem é por conta de Felipe Fernandes de Lima (MG), auxiliado por Guilherme Dias Camilo (MG) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG). O VAR é comandado por Caio Max Augusto Vieira (GO).