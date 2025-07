Prefeitura de Niterói abre novas turmas para formação gratuita na área de gastronomia

A Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria de Assistência Social e Economia Solidária (SMASES), abre novas turmas para a Escola de Gastronomia Popular Nédio José Mocellin. Serão 136 vagas em cursos de qualificação que iniciam em agosto. A prioridade é para os beneficiários da Moeda Arariboia As aulas acontecem em parceria com o Senac RJ e serão realizadas em cima do Restaurante Cidadão Carolina Maria de Jesus, na Alameda São Boaventura, 1066, Fonseca. As inscrições acontecem até o dia 17 de julho, exclusivamente pelo link: https://niteroi.rj.gov.br/escoladegastronomia/.

Para se inscrever, é necessário ter mais de 18 anos. Cada candidato deverá se inscrever para um único curso. Quem não tiver acesso à internet, pode procurar auxílio no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo de sua residência para receber orientação para a inscrição. As vagas são para os cursos de Quentinhas de milhões, Preparo e serviço de coquetéis, Técnicas de serviço de garçom com ênfase em vendas, Bolos e geleias para ganhar uma bolada e Workshop congelados: um negócio para durar. O resultado preliminar será divulgado no dia 18 de julho no site da Prefeitura (https://niteroi.rj.gov.br) e nas redes sociais da Prefeitura e da SMASES.

Leia também:

Niterói recebe a Marcha para Jesus no dia 19

'OSG Encontros' recebe Décio Machado, que há 40 anos, faz da cultura a 'arte de viver'

A Escola de Gastronomia Popular Nédio José Mocellin foi inaugurada em fevereiro deste ano e homenageia o empresário Nédio José Mocellin, sócio da Mocellin Churrascaria que faleceu em um acidente no Rio.

Início dos Cursos:

Preparo e serviço de coquetéis | Início: 4/8

Bolos e geleias: para ganhar uma bolada – módulo completo | Início: 5/8

Preparo e serviço de coquetéis | Início: 7/8

Técnicas de serviços de garçom com ênfase em vendas | Início: 7/8

Workshop: congelados – um negócio para durar | Início: 18/8

Quentinhas de milhões – módulo prático | Início: 28/8

Serviço: Inscrições abertas para a Escola de Gastronomia Popular Nédio José Mocellin

Inscrições: até 17 de julho

Link das inscrições: https://niteroi.rj.gov.br/escoladegastronomia/

Local: Restaurante Cidadão Carolina Maria de Jesus (Alameda São Boaventura, 1066 – Fonseca)