Niterói recebe a Marcha para Jesus no dia 19

Niterói será palco de um dos maiores eventos de fé do Brasil: a Marcha para Jesus, que acontecerá no sábado, dia 19. A expectativa dos organizadores é reunir mais de 15 mil pessoas em uma grande celebração. A concentração terá início às 15h, em frente à Praça da República, de onde os participantes seguirão em caminhada até o Caminho Niemeyer. Ao longo do percurso, serão realizados momentos de oração com foco em temas como saúde, segurança e educação. O evento é gratuito e conta com o apoio da Prefeitura de Niterói.

Após a caminhada, o público será recebido com uma programação especial de shows. Entre as atrações confirmadas estão grandes nomes da música gospel, como Thalles Roberto, Diante do Trono e Samuel Messias, entre outros. Os artistas prometem momentos de louvor, adoração e celebração para todas as idades.

“Vamos declarar que Niterói é do Senhor Jesus. Venham marchar conosco em um dia de fé, unidade, adoração e manifestação de amor por nossa cidade”, convida o pastor Rogério Neves, presidente da Marcha para Jesus de Niterói.

A Marcha é uma manifestação pacífica e voltada para toda a família, com atividades pensadas para públicos de todas as faixas etárias.

“Niterói será conhecida como ‘Águas Reveladas’, pois cremos que esta é a Cidade do Avivamento para as Nações”, afirma a pastora Jane Debora.

O pastor Alexandre Raposo, presidente da Ordem dos Pastores da Cidade de Niterói e do Entorno (OPLEN), também celebra o engajamento coletivo: “O segredo dessa Marcha é contar com a unidade das igrejas”.

Esta edição da Marcha para Jesus em Niterói é realizada em parceria com a OPLEN e com a Unidade das Igrejas de Niterói. Mais informações pelo Instagram @marchaparajesusdeniteroiofc ou pelo telefone (21) 99863-2231.

Programação

Marcha para Jesus em Niterói – A Maior Celebração de Fé e Esperança

Data: 19 de julho

Concentração: 15h, em frente à Praça da República

Percurso: Caminhada até o Caminho Niemeyer

Shows com grandes nomes da música gospel, como:

Thalles Roberto

Diante do Trono

Samuel Messias

Mariana Valadão

William Nascimento

Maria Pita

Waldecy Aguiar

NC Music

DJ Naudão