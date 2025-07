São Gonçalo abre inscrições para nova turma do curso de panificação

A Padaria Escola, em Vista Alegre, vai receber mais uma turma do curso gratuito de panificação. As inscrições serão abertas nesta segunda-feira (7) e vão até o dia 18 de julho.

A capacitação é realizada pela Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de São Gonçalo, através da Subsecretaria de Proteção Social Básica, em parceria com o Programa Nacional de Promoção ao Acesso ao Mundo do Trabalho (Acessuas), do Governo Federal.

Leia também:

Assessoria de imprensa atualiza estado de saúde de Edu Guedes

Vendedor de carros é executado dentro do próprio veículo em Niterói



Para realizar a inscrição, é preciso ter em mãos os documentos de Identidade, CPF, comprovante de residência, Número de Identificação Social (NIS) e ser morador de São Gonçalo. Os interessados podem se inscrever, presencialmente, no polo Vista Alegre - Estrada São Pedro, n° 2, de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h ou através do link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFxzSOOzTSdTtAoHWxubyFBwzQMjLH8cAPzXzSrG8eppO9Mg/viewform?usp=sf_link.

Durante o curso, os alunos podem conferir aulas de massa branca, diversos tipos de pães, sonho de noiva, biscoitos diversos, além de ensinamentos sobre empreendedorismo.

A previsão é de que as aulas da nova turma, ministradas pelo professor Cláudio Márcio Marinho, comecem no mês de agosto, nas dependências do CRAS de Vista Alegre.