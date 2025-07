Assessoria de imprensa atualiza estado de saúde de Edu Guedes

O famoso foi submetido a uma cirurgia complexa para retirar um tumor no pâncreas - Foto: Reprodução - Instagram

O chef de cozinha e apresentador Edu Guedes, de 50 anos, atualizou os fãs sobre seu estado de saúde por meio de sua assessoria de imprensa. O famoso foi submetido a uma cirurgia complexa para retirar um tumor no pâncreas, neste sábado (5), no Hospital Israelita Albert Einstein, situado em São Paulo.

Em nota, a equipe disse que o procedimento cirúrgico durou seis horas e, de acordo com o médico, “o procedimento, apesar de complexo, transcorreu bem”. Edu Guedes permanece em recuperação.

"Edu Guedes foi submetido a uma cirurgia de emergência realizada pelo médico e cirurgião Dr. Joaquim de Almeida para remoção do cálculo devido às suas complicações nos rins. Ao realizar mais exames específicos foi descoberto tumor no pâncreas, sendo necessária cirurgia de remoção", informou o comunicado.

Edu Guedes também deixou uma mensagem para os fãs e seguidores: “Esse não é o fim, mas sim um recomeço”. Além disso, a assessoria também informou que os próximos 7 dias serão delicados.