Vendedor de carros é executado dentro do próprio veículo em Niterói

Thiago Torres Fernandes, de 39 anos, foi morto a tiros dentro de seu carro, na noite do último sábado (5), na Rua Tenente Osório, no bairro Fonseca, em Niterói. O crime aconteceu enquanto ele estava parado dentro de um VW Santana vermelho, que foi atingido por mais de dez disparos.

Conhecido como “Titico”, Thiago era morador do Barreto, vendedor de automóveis e bastante conhecido por frequentar encontros de carros antigos. Amigos relatam que ele era apaixonado pelo Fluminense e costumava participar de eventos do ramo automotivo. Um dia antes do crime, inclusive, havia marcado presença em um festival do tipo.

O crime aconteceu enquanto ele estava parado dentro de um VW Santana vermelho

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 12º BPM foram acionados após moradores ouvirem os tiros. No local, encontraram a vítima já sem vida dentro do veículo. O Corpo de Bombeiros fez a remoção do corpo por volta das 2h da madrugada de domingo (6), para o Instituto Médico Legal (IML) de Niterói.

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) investiga o caso. A motivação ainda é desconhecida.

O velório está marcado para esta segunda-feira (7), às 10h, no Cemitério Arquiconfraria Nossa Senhora da Conceição, no Barreto. O sepultamento será às 14h. Thiago deixa uma filha.