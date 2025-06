Rede de supermercados inaugura nova loja em Inoã e gera centenas de empregos em Maricá

Uma nova unidade da Redeconomia de Supermercados, tradicional empresa do ramo na região, foi inaugurada ao público de Maricá. Localizada em Inoã, a nova unidade de uma das principais redes do setor vai causar impactos diretos na economia do bairro, de acordo com autoridades municipais, já que serão gerados 260 novos empregos diretos e outros 100 indiretos.

Serão gerados 260 novos empregos diretos e outros 100 indiretos | Foto: Enzo Britto

A nova unidade do supermercado fica na Avenida Carlos Marighella, 1.580 e tem mais de 2 mil m² de área. Além do fortalecimento do comércio local, a nova loja tem como um dos pilares a sustentabilidade. Toda a energia elétrica consumida vem de fontes renováveis e a iluminação é 100% em LED, o que diminui o consumo de energia em até 15%. Além disso, a unidade conta com telhas de proteção térmica.

A unidade também vai contar com um mini shopping para quem quer fazer outras compras além das de mercado, com lojas de conveniência, drogaria, pet shop, lanchonetes e fast food | Foto: Enzo Britto

Com a expectativa de receber 4,5 mil clientes por dia, o Redeconomia Inoã tem 150 vagas de estacionamento, com dois espaços reservados para veículos elétricos. A unidade também vai contar com um mini shopping para quem quer fazer outras compras além das de mercado, com lojas de conveniência, drogaria, pet shop, lanchonetes, fast food.