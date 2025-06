Gradim FC completa 106 anos com tradição no futebol gonçalense e planos para novo campo

Clube centenário de São Gonçalo sonha com nova sede para reativar escolinhas e fortalecer o legado esportivo no bairro - Foto: Enzo Britto

Uma das equipes de futebol mais tradicionais da Região Metropolitana do Rio completa 106 anos neste fim de semana. O Gradim F.C., um dos clubes esportivos mais antigos de São Gonçalo, celebra seu aniversário na manhã deste domingo (29), com um evento aberto ao público na Arena Resenha AR7, no Paraíso. Fundado em 1919, o time chega a mais um aniversário com alguns desafios, como a falta de uma quadra própria, mas com metas e projetos para continuar o legado esportivo do bairro Gradim.

Veterano Jorge Gonelli, de 85 anos, é símbolo da história viva do Gradim F.C. e do espírito comunitário do clube | Foto: Enzo Britto

Com tradição em revelar atletas e promover a prática esportiva na região, o Gradim F.C. tem uma história que se confunde com a história do próprio município. Criado por um grupo de pescadores durante uma festa do Dia de São Pedro, o time teve como primeiro presidente oficial o ex-prefeito Joaquim Lavoura, uma das lideranças políticas mais conhecidas da cidade. Além de presidir, ele também foi o responsável por doar o terreno onde o clube instalaria uma de suas primeiras quadras.

“O primeiro campo do Gradim era num local onde hoje passa a pista Niterói-Manilha [rodovia BR-101]. Depois que esse campo acabou, fizeram um campo no terreno que o Lavoura doou. Lá, a gente teve escolinha de futebol, muitos jogos, jogadores revelados”, explica Ricardo Saíra, atual presidente do clube.

Gradim F.C. celebra 106 anos com festa no Paraíso e planos de retomada do campo | Foto: Enzo Britto

Entre os nomes que surgiram no gramado do Gradim, estão atletas como o ex-atacante João Daniel, que foi campeão carioca com o Flamengo nos anos 60; o ex-Bragantino Sílvio Mariola, que foi convocado para a Seleção Brasileira na Copa América de 1991; e o ex-Bonsucesso Ronaldo Japão, que foi treinador no futebol japonês.

O jogador mais experiente ainda em atividade no time, o veterano Jorge Gonelli, de 85 anos, explica que, muito mais do que formar atletas, o espaço sempre foi importante como centro de lazer local no bairro.

“O Gradim sempre foi importante como praça de esporte. Você sabe que todo garoto que vê uma bola quer um espaço para jogar futebol. O campo do Gradim era o espaço para isso e ajudava a tirar a molecada da ociosidade, de coisas erradas. Chegamos a ter aqui uma escolinha com mais de 200 garotos para treinar. Isso aqui ficava lotado, cheio”, relembra o veterano.

Nos últimos anos, o time acabou precisando vender o espaço do antigo campo, que hoje faz parte do terreno que abrigará a loja de materiais de construção Obramax. A falta de um espaço próprio é uma das dificuldades enfrentadas pelo clube; mesmo assim, a equipe não deixa de se encontrar pelo menos duas vezes por mês, lá na Resenha AR7, para manter as atividades da equipe e planejar os próximos passos.

“Atualmente, nossos encontros têm reunido cerca de 30, 40 pessoas. Mas, quando tínhamos um campo, todo evento do clube era um evento no bairro. Recebíamos 100, 200 pessoas. E, principalmente, com um campo a gente podia fazer nossas ações para a garotada da região. Não temos hoje as escolinhas de futebol, por exemplo, por conta disso. Nossa ideia é, com o campo do Gradim voltando, desenvolver um projeto de escolinha de futebol para crianças carentes”, conta Gonelli.

Presidente Ricardo Saíra celebra os 106 anos do clube e reforça o compromisso com a reestruturação do campo | Foto: Enzo Britto

O time já tem um terreno no bairro, próximo à rodovia BR-101, para construir uma nova quadra. Para colocar o campo em funcionamento, faltam algumas etapas; o clube pretende fazer uma contenção de encostas, a instalação de gramado sintético e a construção de uma estrutura ao redor. O projeto do presidente e de seu irmão, o vice-presidente Marcelo Saíra, é atrair, nos próximos meses, investimentos que ajudem a tirar do papel o projeto da Arena Sairão - batizada em homenagem ao ex-presidente Sairão, pai dos atuais responsáveis.

“Nós vamos passar, como os outros presidentes passaram, mas queremos deixar um legado que continue a história do clube”, enfatiza Ricardo Saíra. Segundo ele e os moradores, o projeto extrapola o interesse da diretoria; o sonho de reviver os dias de glória do Gradim F.C. acabou se tornando um sonho de todo o bairro. “Não tem nada mais importante no bairro que esse campo do Gradim. Esse clube é o orgulho do bairro”, completa Gonelli.

Ex-jogadores do Gradim relembram os tempos áureos do clube e reforçam a importância do campo como espaço social | Foto: arquivo/ gradim fc

O aniversário do Gradim F.C. será aberto ao público, com a primeira partida marcada para começar às 10h neste domingo (29). O evento deve seguir ao longo do dia, lá na Arena Resenha AR. O espaço fica na Rua Visconde de Itaúna, 2783, no bairro Paraíso.