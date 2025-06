Faetec abre mais de 25 mil vagas para cursos profissionalizantes no estado do Rio

As oportunidades abrangem todo o Estado do Rio de Janeiro em diferentes áreas e formação - Foto: Divulgação/Felipe Corrêa/Faetec

A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) está oferecendo mais uma oportunidade para quem deseja inserir-se ou ampliar as chances de uma melhor colocação no mercado de trabalho. Vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, a instituição abriu, na última segunda-feira (23), inscrições para 25.246 vagas gratuitas em seus Cursos de Formação Inicial e Continuada.

As oportunidades abrangem todo o Estado do Rio de Janeiro em diferentes áreas e formação, tais como informática, beleza, artes cênicas, idiomas, manutenção e robótica, atendendo os interesses e necessidades das diferentes regiões, desde a capital às demais regiões. Para concorrer às vagas, o candidato tem até o dia 17 de julho para realizar sua inscrição, com a opção de escolha de até 4 cursos por CPF.

O sorteio eletrônico acontecerá no dia 18, com divulgação do resultado no site da FAETEC. Todos os detalhes, documentação e cronograma de ações encontram-se no edital que está disponível no canal oficial da instituição.

Vale ressaltar que as vagas são destinadas a pessoas a partir de 14 anos, com níveis de escolaridade que podem variar de acordo com o curso pretendido. As aulas terão início no dia 4 de agosto.

Para Alexandre Valle, presidente da Faetec, a possibilidade de ampliar o número de vagas ofertadas no início do ano é motivo de orgulho para a instituição.

“Na primeira rodada, que aconteceu no início do ano, disponibilizamos quase 12 mil vagas e agora, com muito esforço, dobramos as oportunidades. É importante ressaltar que isso é fruto de um trabalho constante que busca mapear as necessidades locais em busca de uma formação qualificada e que atenda as expectativas dos alunos e as demandas da região”, diz Valle.