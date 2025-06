Rio oferece mais de 3.217 oportunidades de emprego, estágio e jovem aprendiz

O Governo do Estado está divulgando, esta semana, 3.217 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz por meio da Secretaria de Trabalho e Renda, CIEE e Fundação Mudes. Nas regiões Metropolitana, Médio Paraíba, Costa Verde e Serrana, a equipe do Sistema Nacional de Emprego (Sine) captou 1.065 vagas de emprego formal. Para o estudante que procura por estágio ou quer ser um jovem aprendiz, há 2.152 chances em vários municípios.

Na Região Metropolitana, estão concentradas 80,0% das vagas: são 852 chances de trabalho, sendo 117 destinadas, exclusivamente, a pessoas com deficiência (PcD). Para esse público, destacam-se oportunidades para auxiliar de cozinha, atendente de lojas, auxiliar de limpeza, com salários que variam de R$ 1.518 a R$ 3.036.

Na mesma região, há ainda 20 vagas para auxiliar de limpeza, 25 para fiscal de loja e 40 para empregada doméstica. Também há oportunidades para administrador pessoal, em Niterói, com exigência do Ensino Superior completo. Há também vagas para encarregado de supermercado e mecânico a diesel. O salário pode chegar a R$ 4.554.

Para quem busca emprego no Médio Paraíba, há 35 oportunidades para açougueiro, auxiliar de pedreiro e agente funerário, com salário médio de R$ 3.036 e exigência do Ensino Médio completo. Na região da Costa Verde, foram captadas sete vagas e o benefício pode variar de um a dois salários mínimos. As oportunidades são para pedreiro e servente de pedreiro.

Já na Região Serrana, a captação de vagas reuniu 171 posições em Teresópolis, entre as quais as de açougueiro, agente de portaria, ajudante de cozinha. A remuneração média é de R$ 3.036.

De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda, as vagas de emprego formal disponibilizadas estão distribuídas pelo setor de Serviços (58,4%) e Comércio (41,6%). A maioria dos empregadores pede o Ensino Médio completo (48.9%) e oferece até dois salários mínimos (69,2%).

A Secretaria lembra que é importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine, levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas no site www.rj.gov.br/trabalho.

Para quem busca estágio ou uma chance como jovem aprendiz, a parceria da Secretaria de Trabalho e Renda com o CIEE (1.268 vagas) e a Fundação Mudes (884 oportunidades), o que resultou na oferta de um total de 2.152 oportunidades para diferentes níveis de escolaridade.