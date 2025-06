Maricá abre inscrições para oficina gratuita de confeitaria: Saiba mais

A Prefeitura de Maricá, por meio do Centro de Referência em Políticas Inclusivas de Maricá (CRPI), está com inscrições abertas para a Oficina Laborativa de Mini Cake Donuts Decorados, em nível intermediário. A capacitação é projetada para moradores de Maricá, com prioridade para pessoas com deficiência e seus familiares.

O workshop será composto por três encontros presenciais, onde os participantes aprenderão a criar montagens criativas com mini donuts. Ministrada por Natalia Sciammarella, especialista em confeitaria artesanal, a capacitação oferece técnicas avançadas para quem já possui algum conhecimento na área ou participou do nível iniciante do curso.

Entre os temas envolvidos, estão a decoração de árvores para presentes corporativos, lembranças de fim de ano e substituições de bolos tradicionais em festas. Além disso, o curso irá discutir a precificação dos produtos, estratégias de apresentação para vendas e o aprimoramento das técnicas de confeitaria.

A oficina é voltada para moradores de Maricá a partir de 14 anos, com prioridade para pessoas com deficiência e seus familiares. As inscrições acontecem de 23 a 27 de junho, das 8h às 17h (exceto na sexta-feira (27), com encerramento às 12h), e podem ser realizadas presencialmente na sede do CRPI ou pelo WhatsApp (21) 3005-4107. O resultado dos contemplados será divulgado no dia 30 de junho, por meio das mídias sociais do CRPI.

São oferecidas 10 vagas para o curso, que ocorrerão nos dias 7, 9 e 11 de julho, das 9h às 11h40. Uma van adaptada realizará o transporte de ida e volta para pessoas com deficiência, mediante solicitação no ato da inscrição.

Os documentos necessários para inscrição são: RG, CPF, comprovante de residência, e e-mail. A inscrição será solicitada somente após o envio completo da documentação solicitada.