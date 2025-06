Guerra impede que pai de Juliana Marins chegue até a Indonésia

Desesperado em busca de informações sobre a filha Juliana Marins, moradora de Niterói que caiu em trilha na Indonésia, seu pai, Manoel Marins, tentou seguir para o país asiático afim de acompanhar de perto o resgate, mas foi impedido pela atual situação de guerra entre Irã e Israel.

De acordo com Manoel, em vídeo publicado nas redes sociais, após fazer escala em em Lisboa, Portugal, ele ficou sabendo que seu voo para a Indonésia não poderia ocorrer porque, necessariamente, o avião passaria no espaço aéreo do Catar, que foi fechado após um ataque iraniano a uma base americana daquele país.

"Estamos aqui no aeroporto de Lisboa. Infelizmente, soubemos que o espaço aéreo do Catar, de Doha, foi fechado. O nosso voo, obrigatoriamente, passava por dentro. Não sei o que vai ser. Não sei o que a companhia aérea vai resolver. Não sei se vai ser possível viajar ainda hoje para lá. Não tenho a menor ideia. Sei que a gente continua confiando em Deus e pedindo a Ele que dê uma solução para tudo", disse.

No início da tarde desta segunda, o Catar anunciou a reabertura de seu espaço aéreo, o que pode facilitar a chegada de Manoel a Indonésia.

“A Autoridade Geral de Aviação Civil anuncia a retomada do tráfego aéreo no espaço aéreo do Estado do Catar e o retorno da atmosfera ao normal, após tomar as medidas necessárias em coordenação com as autoridades competentes”, diz trecho de publicação em uma rede social.