Elenco do Vasco retorna aos treinos no CT Moacyr Barbosa após período de férias

Elenco do Vasco treinou nesta segunda-feira (23) no CT Moacyr Barbosa - Foto: Matheus Lima/Vasco

Os jogadores do Vasco se reapresentaram nesta segunda-feira (23) após 10 dias de férias. O grupo esteve no CT Moacyr Barbosa para retornar às atividades com Fernando Diniz de olho no Brasileirão, na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana.

As primeiras sessões nesta volta foram de avaliações do Departamento de Saúde e Performance e também de treinos simples. Destaque para os retornos do atacante David e do meia Estrella às atividades parciais com o restante do grupo.

O Vasco vai realizar treinos em todos os dias nesta semana no CT. No domingo, o grupo passará pelo dia de recuperação física, trabalhos de nutrição e avaliações no departamento médico, importantes no período sem jogos.

A sequência será pesada para o Cruzmaltino no final de julho. Os comandados de Diniz começam uma maratona no dia 15 do próximo mês até o início de agosto. São sete jogos marcados em um tempo de 23 dias. Os duelos do Vasco acontecem pelas três competições que disputa: Campeonato Brasileiro, Sul-Americana e Copa do Brasil.