Guarda Municipal prende em flagrante homem que furtava cabos no Alcântara, SG

Agentes da Guarda Municipal prenderam em flagrante, nesta noite de domingo (15), um homem que estava furtando cabos em uma estação de telefonia na Rua Nair Andrade, no Alcântara. Com o suspeito foram encontrados 50 metros de cabo de energia e uma caixa de controle. A prisão foi feita em parceria com a Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG).

Os agentes da Guarda foram acionados pelos responsáveis da CSSG para averiguar dois homens que estava cometendo um possível furto de cabos de energia em um terreno. Ambos teriam pulado o muro do local. Os agentes, então, foram ao endereço e avistaram dois suspeitos próximo ao local mencionado, sendo que um deles fugiu ao ver a equipe.

O segundo homem foi detido e, junto dele, foi encontrada uma sacola plástica com 50 metros de cabo de energia e uma caixa de controle. Indagado, o suspeito disse que o material era dele e que não havia sido furtado, no entanto, a descrição das roupas do homem era a mesma feita pelos agentes da CSSG, que informaram sobre o furto.

O homem foi, então, levado para a 74ª DP (Alcântara), sendo encaminhado posteriormente para a 73ª DP (Neves), onde ficou preso e segue à disposição da Justiça.

Um outro caso - Esta foi a segunda prisão realizada pela Guarda em menos de 24 horas. Na madrugada deste domingo (15), três homens foram presos em flagrante Rua Feliciano Sodré, esquina com a Rua Carlos Gianelli, no Centro.

Durante o patrulhamento noturno, agentes da Equipe Bravo foram acionados após o CSSG detectar, em tempo real, três suspeitos furtando cabos da via pública. A equipe da Guarda Municipal montou um cerco tático e posicionou-se em locais estratégicos, aguardando o momento exato indicado pelo videomonitoramento para realizar a abordagem. Os agentes conseguiram realizar a prisão em flagrante dos três homens, que estavam em posse de uma faca com aproximadamente 20 centímetros de lâmina e cerca de 4 metros de fio.

Os detidos foram encaminhados inicialmente à 72ª Delegacia de Polícia, no Mutuá e, posteriormente, conduzidos à 73ª DP, em Neves, responsável pela Central de Flagrantes, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante (APF). Os três permanecem presos, à disposição da Justiça.