Três homens em situação de rua são presos por furto em Niterói

Na madrugada desta terça-feira (17), o 12º Batalhão da Polícia Militar (Niterói), prendeu três homens em situação de rua por furto, em ocorrências distintas, durante patrulhamento nos bairros de Santa Rosa e Centro.

A primeira prisão aconteceu por volta das 2h30 na Rua Doutor Mário Vianna, em Santa Rosa. Após denúncia via 190, a equipe foi acionada para verificar uma invasão em uma residência. No local, a vítima informou ter visto dois homens invadindo sua casa e, em seguida, a casa vizinha, de onde subtraíram duas esquadrias de alumínio.

Após buscas pela região, os policiais localizaram os suspeitos, que foram reconhecidos pela vítima e conduzidos à 77ª DP (Icaraí). Os materiais foram recuperados e os homens permaneceram presos.

Pouco mais tarde, por volta das 3h14, uma segunda ação resultou na prisão de outro homem na Rua Saldanha Marinho, no Centro de Niterói. Durante operação de rotina contra furtos, os policiais notaram um indivíduo com uma bicicleta de alumínio, cujas características coincidiam com uma denúncia recebida momentos antes sobre um furto na mesma região.

O suspeito, de 30 anos, que também se encontrava em situação de rua, foi detido e reconhecido pela vítima, uma mulher de 51 anos. A bicicleta foi recuperada e o acusado, que já tinha quatro passagens por roubo, foi conduzido à 76ª DP (Centro), onde também foi autuado em flagrante por furto.

As ações fazem parte da Operação Anti-Furto realizada pelo 12º BPM, e segundo a PM, visam coibir crimes patrimoniais na região central e zonas residenciais de Niterói.