Abertas vagas de processo seletivo nacional para estágio remunerado na AGU

A Advocacia-Geral da União (AGU) abriu processo seletivo nacional para formação de cadastro de reserva para estágio remunerado em nível médio e superior (em diversas áreas) na instituição. As inscrições podem ser feitas a partir desta segunda-feira, 9 de junho, até às 12 horas do dia 24 de junho, pelo site do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).

Os estagiários cumprirão, a critério da AGU, 20 ou 30 horas semanais. O programa de estágio será na modalidade presencial, e inclui pagamento de bolsa auxílio, que varia de R$ 486,05 e R$ 694,36, para estudantes de nível médio, e R$ 787,98 e R$ 1.125,69, para nível superior, a depender da carga horária, além de vale transporte.

Leia também:

Secretaria de Trabalho e Emprego está com 223 vagas de empregos disponíveis para moradores de Maricá

Firjan SENAI oferece 360 vagas gratuitas em cursos técnicos em Niterói e SG





As vagas para nível superior são em áreas como Administração, Arquitetura e Urbanismos, Arquivologia, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Ciências Políticas, Comunicação Organizacional, Comunicação Social, Design Gráfico, Direito, Informática, entre outros cursos.

As inscrições e provas serão realizadas de forma on-line. O interessado estará autorizado a fazer a prova tão logo complete sua inscrição. Estudantes aprovados também participarão de entrevistas, à medida que surgirem as vagas e de acordo com a solicitação do órgão.

O edital completo e demais documentos do processo seletivo, inclusive o extrato de vagas e as localidades contempladas, podem ser acessados a partir deste Link.