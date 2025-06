Firjan SENAI oferece 360 vagas gratuitas em cursos técnicos em Niterói e SG

Com o compromisso de proporcionar acesso à educação de qualidade, a Firjan SENAI oferece 360 vagas gratuitas para cursos técnicos, pelo Leste Fluminense. As oportunidades estão distribuídas pelas unidades de São Gonçalo (200) e Niterói (160). As inscrições, também gratuitas, devem ser feitas exclusivamente de forma presencial até 28 de junho. No entanto, elas poderão ser encerradas automaticamente quando o número de inscritos atingir o limite de vagas oferecidas.

Para São Gonçalo estão abertas as inscrições para os cursos de Automação Industrial, Desenvolvimento de Sistemas, Logística, Planejamento e Controle da Produção – PCP e Redes de Computadores. Os interessados devem se inscrever na unidade Firjan SENAI São Gonçalo, na Rua Dr. Nilo Peçanha, 134, Centro.

Para Niterói, as oportunidades são para Técnico em Automação Industrial, Técnico em Eletrotécnica e Técnico em Mecânica. Os interessados devem se inscrever na unidade Firjan SENAI Niterói, na Rua General Castrioto, 460, Barreto.

Leia também:

Niterói lança aplicativo de trilhas na Semana do Meio Ambiente; Confira!

Comlurb lança edital para 400 vagas temporárias de gari



Todos os cursos contam com 80% da carga horária realizada em aulas e atividades presenciais, e 20% autoestudo – ou seja, serão quatro dias da semana na unidade Firjan SENAI e um dia para o aluno desenvolver atividades individuais, indicadas pelo instrutor ou estudos realizados em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Por isso, é fundamental que o candidato tenha acesso a um computador com conexão à internet.

As vagas fazem parte do novo edital de oferta de cursos técnicos, que oferta 3.960 vagas gratuitas em 19 cursos técnicos para todo o estado do Rio. As oportunidades abrangem diversas áreas e estão distribuídas em 23 unidades Firjan SENAI, localizados em 17 municípios fluminenses. O edital completo, com as vagas por todas as unidades, pode ser acessado pelo site: https://www.firjansenai.com.br/editaisgratuitos.

Também há vagas para as unidades da Firjan SENAI em Itaguaí, Duque de Caxias e Nova Iguaçu. Na capital, nos bairros de Vila Isabel, Maracanã, Tijuca e Benfica (zona norte) e Jacarepaguá e Santa Cruz (zona oeste). Ainda há vagas nos municípios de Petrópolis, Nova Friburgo, Barra do Piraí, Barra Mansa, Três Rios, Valença, Volta Redonda, Resende, Itaperuna, Campos e Macaé.

As aulas terão início em 4 de agosto, e há oportunidades nas seguintes áreas: Alimentos; Automação e Mecatrônica; Construção Civil; Construção Naval; Eletroeletrônica; Energias Renováveis; Gestão; Gráfica, Mídias Impressas e Digitais; Logística; Metalmecânica – Mecânica; Metalmecânica – Soldagem; Química; Refrigeração e Climatização; Segurança do Trabalho; TI – Hardware; TI – Software e Vestuário.

Processo seletivo

Para participar, os candidatos devem preencher os pré-requisitos específicos dos cursos desejados, incluindo idade e escolaridade, além de renda familiar mensal per capita bruta seja de até 1,5 salário-mínimo federal, comprovado por meio de uma autodeclaração.

A prova de seleção será realizada no dia 5 de julho, das 10h às 12h, consistindo em questões de múltipla escolha de Língua Portuguesa e Matemática. Os candidatos devem apresentar comprovante de inscrição, documento oficial com foto e caneta esferográfica azul ou preta.

Cronograma:

- Inscrições: até 28/06/2025

- Prova: 05/07/2025, das 10h às 12h

- Divulgação da classificação: 11/07/2025

- Matrículas: 14/07 a 29/07/2025

- Início do Curso: 04/08/2025

Não haverá cobrança de taxa de inscrição e matrícula. O resultado será divulgado na unidade Firjan SENAI onde o candidato realizou a prova. Em caso de empate, critérios de desempate incluem maior nota em Língua Portuguesa, maior nota em Matemática, maior idade e ordem de inscrição.

Outras informações poderão ser obtidas diretamente na unidade Firjan SENAI mais próxima.