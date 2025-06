Secretaria de Trabalho e Emprego está com 223 vagas de empregos disponíveis para moradores de Maricá

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Trabalho e Emprego, está com 223 vagas de emprego abertas para moradores do município que buscam inserção ou recolocação no mercado de trabalho. A ação é realizada em parceria com o Sistema Nacional de Emprego (Sine) e contempla oportunidades em diversos setores e níveis de escolaridade.

Entre os cargos disponíveis, destacam-se vagas para técnico de processos, técnico em eletrônica, auxiliar administrativo, auxiliar de produção, agente patrimonial, fiscal de caixa, operador de loja, motorista, repositor, consultor de vendas, cuidador, confeiteiro, gerente, entre outros. Também há oportunidades específicas para pessoas com deficiência (PCD).

O atendimento é gratuito e acontece presencialmente na unidade do Sine, localizada na Rua Carlos Rangel, nº 51, no Centro de Maricá, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Os interessados devem comparecer munidos de documentos pessoais, comprovante de residência e currículo atualizado.