Passageiros e motoristas ficam em meio a tiroteio na Avenida Brasil e na Linha Vermelha

A megaoperação policial realizada no Complexo de Israel, situado na Zona Norte da cidade, na manhã desta terça-feira (10), causou a interdição total da Avenida Brasil e da Linha Vermelha, nos dois sentidos. Por causa das ações policiais, a cidade entrou em “Estágio 2” de mobilização, por volta das 6h50, segundo informações do Centro de Operações da Prefeitura do Rio (COR-RIO).

A Avenida Brasil foi liberada nos dois sentidos por volta das 7h30, porém a Linha Vermelha permanece interditada no trecho, com reflexos diretos entre a Zona Norte e o Centro do Rio. O trânsito permanece congestionado na via. As polícias Militar e Civil atuam no local.

Leia também:

Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 61 milhões

Firjan SENAI oferece 360 vagas gratuitas em cursos técnicos em Niterói e SG

Em decorrência do tiroteio, o tráfego de trens e do BRT que passam pela localidade também foi prejudicado.

Nas redes sociais, circulam imagens que mostram passageiros e motoristas agachados dentro dos veículos e na pista, tentando se proteger durante a troca de tiros.

A megaoperação, comandada pela Polícia Civil, reúne várias delegacias especializadas e é resultado de uma investigação de sete meses, que teve como alvo a organização do Terceiro Comando Puro (TCP). A facção é chefiada por Álvaro Malaquias Ramos, conhecido como “Peixão”, apontado como um dos principais líderes do tráfico na região.

Casos de feridos

De acordo com o Rio Ônibus, pelo menos 50 linhas de ônibus tiveram seus trajetos prejudicados. A entidade ressaltou a importância de as autoridades de segurança pública garantirem o direito de ir e vir da população.

Por meio de nota, a Semove informou que lamenta que, novamente, passageiros e motoristas tenham que passar por momentos de violência dentro do transporte público. Na manhã desta terça-feira, dois coletivos da empresa Evanil foram atingidos por tiros na Avenida Brasil, deixando um passageiro e um motorista feridos, que precisaram ser socorridos e encaminhados ao hospital.

Sem a circulação de trens

Informações repassadas pela SuperVia atestam que o ramal de Saracuruna funciona parcialmente. O trajeto entre a Central do Brasil e Penha, e entre Duque de Caxias e Gramacho, opera com intervalos de cerca de 30 minutos.

Contudo, o trecho entre Gramacho e Saracuruna está com a circulação suspensa momentaneamente devido a um tiroteio próximo à estação Parada de Lucas. Segundo a concessionária, o objetivo é garantir a segurança dos passageiros e colaboradores.

A rede aérea também foi afetada, e técnicos da concessionária foram acionados, mas, devido à troca de tiros no local, aguardaram para realizar os reparos necessários.

BRT afetado

O tráfego no corredor Transbrasil também foi impactado. Informações repassadas pela MOBI Rio atestam que a faixa exclusiva para os BRTs teve suas operações temporariamente interrompidas. Por isso, algumas linhas estão funcionando com intervalos irregulares.

Linha 60 (Deodoro x Gentileza – Parador)

Linha 61 (Deodoro x Gentileza – Expresso)

Linha 71 (Vigário Geral x Gentileza – Expresso)