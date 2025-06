Chegada de frente fria traz chuva e muda radicalmente o tempo em SG e Niterói; Confira

Uma nova frente fria vinda do Sul do país chegou ao Estado do Rio de Janeiro nesta segunda-feira (9), trazendo instabilidades, ventos fracos a moderados e queda nas temperaturas, especialmente nas regiões serranas e sul fluminense.

A combinação do sistema frontal com umidade e ventos oceânicos está causando pancadas de chuva leve a moderada em todas as regiões, além de manter o céu nublado durante grande parte do dia.

Moradores de São Gonçalo e Niterói devem se preparar para a possibilidade de chuvas, além da mudança drástica de temperatura, onde, segundo informações do Climatempo, a máxima, nesta segunda-feira (9), não irá passar dos 22°C.

Leia também:

Colisão entre cinco veículos deixa o trânsito lento em SG e Niterói na manhã desta segunda (9)

Morre frentista vítima de explosão de posto de combustíveis no Rio



Confira a previsão do tempo para esta semana:

SÃO GONÇALO:

- Segunda-feira (9): Máxima de 22°C e mínima de 19°C. Previsão de tempo chuvoso durante o dia. À noite a chuva para e as nuvens diminuem.

- Terça-feira (10): Máxima de 21°C e mínima de 19°C. Sol com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, tempo firme.

- Quarta-feira (11): Máxima de 20°C e mínima de 18°C. Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

- Quinta-feira (12): Máxima de 20°C e mínima de 16°C. Sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite o tempo fica firme.

- Sexta-feira (13): Máxima de 23°C e mínima de 14°C. Dia de sol com muitas nuvens à tarde e à noite, mas sem chuva.

- Sábado (14): Máxima de 23°C e mínima de 15°C. Dia de sol com muitas nuvens à tarde e à noite, mas sem previsão de chuva.

- Domingo (15): Máxima de 26°C e mínima de 16°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.

NITERÓI:

- Segunda-feira (9): Máxima de 21°C e mínima de 19°C. Sol com muitas nuvens e tempo nublado e com chuva no fim da manhã. Tarde chuvosa.

- Terça-feira (10): Máxima de 21°C e mínima de 19°C. Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

- Quarta-feira (11): Máxima de 20°C e mínima de 19°C. Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

- Quinta-feira (12): Máxima de 20°C e mínima de 17°C. Sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite o tempo fica firme.

- Sexta-feira (13): Máxima de 21°C e mínima de 15°C. Dia de sol com aumento de nuvens a partir da tarde, sem previsão de chuva.

- Sábado (14): Máxima de 25°C e mínima de 16°C. Dia de sol com muitas nuvens à tarde e à noite, mas sem chuva.

- Domingo (15): Máxima de 26°C e mínima de 18°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.