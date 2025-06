Niterói lança aplicativo de trilhas na Semana do Meio Ambiente; Confira!

Os amantes de trilhas de Niterói e de outros municípios que quiserem conhecer as belezas naturais da cidade ganharam de presente, nesta Semana do Meio Ambiente, um guia fácil e rápido para identificar as melhores rotas: o NitTrilhas. O aplicativo, lançado esta semana pela Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade, pode ser acessado em qualquer sistema Android e iOS. Nele, o caminhante poderá saber a distância, o tempo de percurso, o tipo de caminho que quer seguir e o grau de dificuldade. A cidade conta com cerca de 40 trilhas.

Em 2014, um decreto assinado pelo prefeito Rodrigo Neves criou o programa Niterói Mais Verde, que estabeleceu 22,5 milhões de metros quadrados de áreas protegidas no município.

“O aplicativo é um avanço da nossa política pública de preservação, que reúne várias iniciativas. Quando falamos em guia de trilhas e gestão de parques, estamos falando de preservação também. As trilhas colaboram para o ecoturismo. O aplicativo permite ao usuário avaliar as trilhas, deixar comentários sobre a experiência e até identificar pontos que precisam de atenção da Prefeitura, contribuindo para a conservação e qualidade dos caminhos”, explicou o prefeito Rodrigo Neves.

Leia também

Comlurb lança edital para 400 vagas temporárias de gari

Postos do Detran abrirão aos sábados para emissão da nova carteira de identidade via agendamento



O aplicativo fornece diversas informações cruciais sobre as trilhas, como os detalhes sobre o nível de dificuldade, exposição ao sol e atrativos naturais ao longo do percurso. O app NitTrilhas funciona off-line, o que facilita o uso em locais sem sinal, e oferece uma opção para compartilhar que o usuário está na trilha, promovendo a conexão entre os trilheiros e incentivando o uso responsável dos espaços naturais.

“O Guia de Trilhas de Niterói busca estimular o uso público nas unidades de conservação e parques urbanos e incentivar o contato com a fauna e a flora no município. É importante que as pessoas visitem de forma consciente e que busquem sempre orientações sobre os melhores horários para cada trilha, de acordo com o grau de dificuldade. Nos avisem se encontrarem algo, até mesmo lixo jogado por alguém, para que possamos cuidar. É uma ferramenta importante de preservação”, afirmou o secretário de Meio Ambiente, Gabriel Velasco.

Algumas trilhas

Além dos caminhos localizados no Parque Natural Municipal de Niterói (PARNIT), como as trilhas da Pedra do Santo Inácio, Colonial, do Bosque dos Eucaliptos e a Travessia Tupinambá, a ferramenta também apresenta a trilha do Morro do Morcego, em Jurujuba, e a das Ruínas da Chácara do Vintém, no Bairro de Fátima.

Entre as opções de passeio ecológico em Niterói, destacam-se diversas trilhas, como a Trilha Colonial, Trilha da Ilha do Pontal, Trilha da Ilha do Veado, Trilha da Pedra do Santo Inácio, Trilha do Bosque dos Eucaliptos, Trilha do Cafubá, Trilha do Campinho, Trilha do Maceió, Trilha do Zé Mondrongo, Trilha dos Blocos, Trilha dos Mirantes da Lagoa, Trilha dos Mirantes da Pedra Quebrada, Trilha dos Mirantes do Cunhambebe e da Tapera, e a Trilha dos Platôs. Cada uma oferece contato com a natureza e paisagens únicas da Região Oceânica.

Dentre essas, o trilheiro pode escolher a maior da cidade, a Tupinambá, com 7,5 quilômetros, que liga os bairros de São Francisco e Piratininga, atravessando o Parque da Cidade. Com grau de dificuldade elevado, ela passa por algumas pedras e obstáculos.

Mas, para quem quiser um percurso mais fácil e de pouco mais de um quilômetro, a Ilha do Pontal, que fica localizada na Lagoa de Piratininga, perto do Cafubá, revela um caminho que dá na Lagoa de Piratininga e passa por árvores de caules vermelhos. A ilha é protegida e apresenta vestígios de sambaquis encontrados em sua área, representativos das localizações distintas de comunidades indígenas na Região Oceânica, e é composta por quatro mirantes.

Rota Darwin

Implantada em 2018 pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade (SMARHS), a Rota Darwin integra a Rede Nacional de Trilhas de Longo Curso e Conectividade. Com 74 km de extensão, ela conecta paisagens e unidades de conservação nos municípios de Niterói e Maricá. O trajeto começa na Praça Arariboia, no centro de Niterói, e segue por áreas como o Parque Natural Municipal de Niterói (PARNIT), Parque da Cidade e o Parque Estadual da Serra da Tiririca (PESET), passando ainda pelo histórico Caminho de Darwin, utilizado pelo naturalista em 1832. Com sinalização rústica e apoio de voluntários, a trilha também faz parte da Trilha Oiapoque x Barra do Chuí, a maior rota de caminhada da América do Sul.