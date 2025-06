Comlurb lança edital para 400 vagas temporárias de gari

Para se inscrever, é necessário possuir, no mínimo, o quinto ano do ensino fundamental completo - Foto: Divulgação / Comlurb

A Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) do Rio de Janeiro, abriu nesta terça-feira (3), 400 vagas temporárias para o cargo de gari. O trabalho será de 44 horas semanais, com remuneração máxima de R$ 4.119, 48. As inscrições podem ser realizas on-line.

Para se cadastrar é necessário possuir no mínimo o quinto ano do ensino fundamental completo, além de ter entre 18 e 50 anos. O edital está disponível no site oficial e o processo permanecerá aberto até as 23h59 do dia 6 de junho.

As vagas oferecem um salário mínimo de R$ 1.766, 31, com adicional de insalubridade que pode variar conforme a atividade exercida pelo gari contratado, além de de auxílio-transporte, vale-refeição, auxílio-creche, seguro de vida, plano de saúde, plano odontológico, vale-transporte e café da manhã.

Confira as datas:

3 de junho: Início das inscrições on-line



6 de junho: Término das inscrições on-line

11 de junho: Publicação do resultado da etapa de análise de inscrição

12 de junho: Requerimento de recurso