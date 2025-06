Postos do Detran abrirão aos sábados para emissão da nova carteira de identidade via agendamento

Os postos do Detran RJ em todo o Estado do Rio de Janeiro vão abrir aos sábados, mediante agendamento, para emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN).

O presidente do Detran, Vinicius Farah, ressaltou que a iniciativa é parte da estratégia da atual gestão de ampliar o atendimento aos usuários, diante da alta demanda para emissão da nova identidade.

"Nosso objetivo é buscar, cada vez mais, oferecer serviços de qualidade, atendendo às necessidades dos cidadãos de nosso estado. O funcionamento dos postos aos sábados é fundamental para suprir o aumento da procura pela nova identidade. Assim, quem não tiver tempo durante a semana e tiver feito o agendamento, poderá conseguir a nova identidade", disse Farah.

O funcionamento dos postos aos sábados será das 8h às 14h. Nas unidades localizadas em shoppings, o serviço estará disponível das 10h às 16h.

O agendamento deve ser feito pelo site do Detran RJ (www.detran.rj.gov.br) ou pelo Teleatendimento, pelos telefones (21) 3460-4040, 3460-4041 e 3460-4042.

No último sábado (31) foram atendidas, no mutirão, cerca de 1.400 pessoas em praticamente todos os postos do estado.