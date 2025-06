Programa NitBike bate marca de 1 milhão de viagens entre adultos e mais de 800 mil com as bikes mirins

Já é um fato que o ciclismo faz parte da vida do niteroiense. Além da cidade manter o recorde de ter a ciclovia mais movimentada do Brasil, com uma média de mais de 140 mil passagens mensalmente no trecho sul da Avenida Marquês de Paraná, o programa NitBike é um sucesso entre a população. Desde a inauguração em julho de 2024, o sistema gratuito de compartilhamento de bicicletas bateu a marca de 1 milhão de viagens realizadas por adultos.

Os “nikitinhos” não ficaram para trás: foram mais de 800 mil viagens nas bikes mirins. Oferecido pela Prefeitura de Niterói, através da Secretaria Municipal de Mobilidade e Infraestrutura e da Coordenadoria Niterói de Bicicleta, o projeto conta com 600 bicicletas e 50 estações localizadas nas áreas de maior circulação na cidade. A estimativa é de que mais de 453 mil toneladas de CO2 deixaram de ser emitidas na atmosfera graças à iniciativa.

“Hoje, no Dia Mundial da Bicicleta, é um orgulho ver o quanto Niterói avançou e se consolidou como a cidade da bicicleta. Foi um caminho construído com muito trabalho, enfrentando resistências e contando com o apoio fundamental dos movimentos sociais e ciclo-ativistas, que nos ajudaram a mudar a cultura da mobilidade urbana. Niterói conta com o Bicicletário Arariboia, o mais movimentado do Brasil, e continuamos investindo na ampliação constante da nossa malha cicloviária. Na última semana lançamos o projeto de requalificação da Alameda São Boaventura, que vai conectar a Zona Norte ao Centro com uma ciclovia contínua de três quilômetros. Vamos também ampliar a ciclovia da Avenida Marquês de Paraná, que já é a mais usada do país. O sucesso do NitBike, com mais de 1 milhão de viagens realizadas, mostra que estamos no caminho certo para tornar Niterói a primeira cidade carbono neutro do Brasil até 2050”, declarou o prefeito Rodrigo Neves.

Nos últimos 12 anos, Niterói expandiu sua malha cicloviária em mais de 450%, saindo de cinco quilômetros para 86 quilômetros em 2025. Além de implantar novos trechos, a malha cicloviária do município está em processo constante de aprimoramento, baseando-se na experiência dos últimos anos para buscar soluções inovadoras.

Além disso, a cidade possui 11 totens com a tecnologia Contabike estrategicamente posicionados por ciclovias de Niterói. Os mecanismos integram um sistema que contabiliza as informações coletadas em tempo integral e abastecem um banco de dados para apoiar a elaboração de políticas públicas voltadas à mobilidade. A ciclovia da Avenida Marquês de Paraná, que liga o Centro de Niterói a Icaraí, ultrapassou em maio a marca de 1,8 milhão de bicicletas que já passaram pelo local desde o início da contagem, em janeiro de 2024. Desde a inauguração, o trecho se tornou o mais movimentado do Brasil, superando a ciclovia da Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo. O equipamento registra uma média de 5 mil ciclistas por dia de semana e 140.900 por mês.

Implementado em julho de 2024, o NitBike já ultrapassou a marca de 115 mil usuários cadastrados e registrou, aproximadamente, um milhão de viagens de adultos e mais 800 mil viagens com as NitBikes mirins. A média de viagens do sistema atualmente é de 6 mil viagens por dia. O programa oferece 568 bicicletas para adultos e 32 para crianças. As 50 estações estão localizadas na região mais movimentada da cidade, no Centro e nos bairros do entorno: São Domingos, Ingá, Icaraí, Boa Viagem, Gragoatá, Centro, Ponta d'Areia, São Lourenço, Santana, Barreto, Engenhoca e Fonseca.

“O sistema de compartilhamento de bicicleta gratuito é uma conquista fundamental para a construção de uma cidade mais sustentável, conectada e acessível para todos. Como arquiteto e urbanista com longa trajetória na área de transporte, vejo com entusiasmo essa transformação que estamos promovendo em Niterói. No passado, era quase obrigatório ter um carro para se locomover pela cidade. Hoje, com iniciativas como o NitBike, mostramos que é possível oferecer alternativas eficientes, limpas e democráticas. Essa é uma política que democratiza o acesso às oportunidades, permitindo que mais pessoas cheguem ao trabalho, à escola, aos serviços e ao lazer com autonomia e dignidade. O programa representa mais do que mobilidade. Ele simboliza o nosso compromisso com a agenda verde global e com a qualidade de vida da população. Vamos continuar avançando nessa direção", afirmou Renato Barandier, secretário municipal de Mobilidade e Infraestrutura.

O aluguel das bicicletas é feito por meio do aplicativo do programa, que está disponível para IOS e Android. As viagens são gratuitas e limitadas a uma hora, sem limites de quantidade de viagens por dia, desde que respeitado um intervalo de 15 minutos a cada uma hora de viagem. Caso o usuário exceda o limite de uma hora, será aplicada uma tarifa de R$ 8.

Leia também:

➣ Condenada a 10 anos de prisão, Carla Zambelli deixa o Brasil: 'Estou muito tranquila'



➢ Caso Rhuan: Segunda audiência é marcada em meio a ato pacífico em busca de justiça

A grande adesão da população ao programa é fruto de um investimento consistente do Município em promover a cultura da bicicleta. A própria Coordenadoria Niterói de Bicicleta, que já existe há 10 anos, é símbolo do empenho e do envolvimento da população com a vida em duas rodas. Como complemento, a cidade ainda promove outros projetos voltados para o ciclismo local.

“Niterói tem tudo a ver com bicicleta e ter um sistema de bikes compartilhado é uma porta de entrada pra quem ainda não se apaixonou pelo ciclismo. Nossos números refletem o quanto o niteroiense já tem a prática como cultura popular: chegamos a registrar 7 mil viagens em um único dia. Em 2025, terminamos a primeira fase de implementação do programa e já estamos animados com o sucesso que teve com a população. Estamos acompanhando de forma estratégica a expansão da malha cicloviária da cidade e caminhamos para ter uma Niterói cada vez mais interconectada. O recurso público está sendo bem aplicado e, acima de tudo, é um sistema gratuito que está à disposição de todos”, afirmou o coordenador do programa Niterói de Bicicleta, Filipe Simões.

O Bicicletário Arariboia é outra grande conquista para o setor. Localizado estrategicamente ao lado da Estação das Barcas, no Centro, o espaço foi ampliado recentemente e agora conta com 850 vagas de bicicletas. Totalmente gratuito, o local oferece comodidade e estrutura para os ciclistas que utilizam a travessia Niterói-Rio e que circulam pelo Centro da cidade. O bicicletário conta com dispositivos para carregamento de bicicletas elétricas, calibrador elétrico e um espaço multiuso destinado à realização de cursos, oficinas e palestras sobre a cultura da bicicleta. Além do aumento da capacidade, o bicicletário tem sistema de controle de acesso, banheiros para os ciclistas e segurança 24h.

Em breve, a Prefeitura de Niterói dará início ao projeto de construção de um bicicletário semelhante ao da Praça Arariboia em Charitas, para atender aos usuários do catamarã e ampliar a estrutura cicloviária da cidade.

Niterói não para por aí: com obras de infraestrutura, mobilidade e urbanismo, a Prefeitura vai transformar a Alameda São Boaventura, na Zona Norte. Um dos destaques da intervenção é a construção de uma ciclovia no canteiro central da via, com três quilômetros de extensão, ligando o Hospital Municipal Getulinho ao Ponto Cem Réis. O percurso será ininterrupto e totalmente segregado do tráfego de veículos, alternando trechos em superfície e uma plataforma sobre o canal — que não será totalmente coberto — com áreas abertas para o escoamento da água e manutenção. A estrutura contará com guarda-corpo e muretas de proteção para garantir a segurança dos ciclistas.

Além da rota da Alameda, uma nova ciclovia será implantada no trecho norte da Avenida Marquês do Paraná, entre a rua São Lourenço e a Avenida Amaral Peixoto, criando uma conexão direta entre o Fonseca, o Centro e Icaraí. Com a intervenção, as ciclovias da Marquês do Paraná, Amaral Peixoto, Rua São Lourenço e da Alameda serão integradas, contribuindo para a formação de uma malha cicloviária segura. A obra representa um avanço no sistema cicloviário de Niterói, oferecendo à população da Zona Norte uma alternativa de deslocamento segura, acessível e sustentável. O edital de licitação para a escolha da empresa responsável pela execução das obras será lançado nos próximos dias. A previsão é de que as intervenções durem 24 meses, a partir da assinatura do contrato e da publicação da ordem de início.