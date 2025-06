PM persegue criminosos de Maricá em São Gonçalo; suspeito é baleado

Um veículo roubado, usado em assaltos em Maricá, foi identificado pelas câmeras do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), no último domingo.

Com o alerta pelo Ciosp, policiais militares do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) de Maricá, juntamente com a 6ª Companhia, iniciaram uma perseguição que resultou na interceptação do veículo no bairro Cala Boca, em São Gonçalo.

Os criminosos reagiram e atiraram contra os militares, e um dos suspeitos foi atingido no confronto. O suspeito baleado foi encaminhado ao Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, onde permanece sob custódia. O outro suspeito conseguiu escapar por uma área de mata e está foragido.

Durante a operação, um veículo Honda CRV, cartões bancários, nove maços de cigarro e R$ 104 em espécie foram recuperados.



O monitoramento diário por meio de 700 câmeras pelos distritos da cidade tem apresentado um trabalho importante para a segurança, segundo a prefeitura.