Validade do concurso para Prefeitura de Niterói é prorrogada

A Secretaria Municipal de Urbanismo de Niterói publicou, nesta sexta-feira, no Diário Oficial, a prorrogação da validade do Concurso Público para os cargos de Arquitetos, Fiscais de Obras e Agentes Administrativos.

O certame, organizado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), ofertou 19 vagas, distribuídas entre os três cargos, além de cadastro de reserva. Com a medida, a vigência do Concurso foi estendida até novembro de 2027 e permitirá a convocação de candidatos aprovados para os cargos.

Os profissionais reforçarão as equipes responsáveis pelo licenciamento urbano, com foco em áreas como desenvolvimento sustentável, meio ambiente, fiscalização e planejamento urbano. A revitalização do Centro da cidade, considerada uma das prioridades da gestão do prefeito Rodrigo Neves, é vista como um novo vetor de desenvolvimento econômico e social para Niterói, e a ampliação do quadro técnico da Prefeitura será fundamental para o avanço desse projeto e para o aprimoramento da força de trabalho da SMU.