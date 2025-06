Enel Rio abre 80 vagas para Programa Jovem Aprendiz eletricista

A Enel Distribuição Rio está com inscrições abertas para preencher 80 vagas do Programa Jovem Aprendiz Eletricista no estado do Rio de Janeiro. A iniciativa tem como objetivo preparar estudantes de 18 a 21 anos para o mercado de trabalho, oferecendo formação teórica e prática. O programa tem duração de 15 meses e início previsto para o segundo semestre. As inscrições podem ser feitas até o dia 6/6 no link https://isbet.org.br/vaga-estagio-e-jovem-aprendiz/?vaga=NIT-2025-14891.

Os participantes do Programa Jovem Aprendiz terão a chance de atuar na operação da Enel Rio, onde receberão treinamento para se tornarem eletricistas. Os interessados devem ter ensino médio completo ou estar cursando o último ano da escola. Não há necessidade de comprovação de experiência prévia em qualquer função. Os candidatos selecionados terão bolsa-auxílio, vale-alimentação, vale-transporte e acesso a cursos de qualificação profissional do próprio programa.

Para Alain Rosolino, Head de People & Organization Brasil da Enel Brasil, o programa vai além da capacitação técnica, promovendo transformações reais na vida dos participantes. “É um programa de inclusão social, que impulsiona não apenas o desenvolvimento profissional, mas também a maturidade e o senso de responsabilidade dos participantes. Esses são aspectos necessários para viver desafios em todas as áreas, não só no mercado de trabalho”, afirma.

Para mais informações do Programa Jovem Aprendiz Eletricista, basta acessar o site do Isbet, parceiro da Enel no projeto, ou clicar no link da inscrição.

Serviço:

Programa Jovem Aprendiz Eletricista Enel Rio

Inscrições: até o dia 6/6

Quem pode se inscrever: jovens de 18 a 21 anos com ensino médio completo ou no último ano escolar.

Link para inscrições: https://isbet.org.br/vaga-estagio-e-jovem-aprendiz/?vaga=NIT-2025-14891

Previsão de início do programa: segundo semestre

Duração do curso: 15 meses

Locais de atuação: Niterói, São Gonçalo e Macaé