Novos sistemas de bombeamento transformam o dia a dia de milhares de pessoas em São Gonçalo

Durante anos, a pedagoga Joelma Oliveira subiu e desceu as ladeiras do bairro Almerinda, em São Gonçalo, carregando baldes para conseguir água. Esse cenário, comum a muitos moradores de regiões mais altas da cidade da Região Metropolitana, começou a mudar com a instalação de novos sistemas de bombeamento, também conhecidos como boosters. Desde então, a água voltou com mais regularidade às torneiras de cerca de 2,5 mil pessoas de três bairros — e, com ela, vieram o alívio, a dignidade e a esperança de dias melhores.

A intervenção faz parte de uma mobilização mais ampla da Águas do Rio, que prevê beneficiar mais de 27 mil moradores só nesta fase das obras, transformando realidades que há muito tempo convivem com a escassez.

“Por muito tempo ficamos sem água nas nossas torneiras. Pegávamos água com os vizinhos que tinham cisterna e subíamos e descíamos a rua com baldes. Era um sufoco. Hoje, com a bomba, está bem melhor. É um alívio para todos”, contou Joelma, moradora da Rua Arcozelo.

Atualmente, os novos sistemas de bombeamento estão sendo instalados em outros dois bairros: Rocha e Sacramento. Além dessas localidades, a Águas do Rio trabalha para colocar em operação mais bombas no Pita, Barro Vermelho, Lindo Parque, Salgueiro e Anaia Grande. Ao todo, mais de 27 mil pessoas serão beneficiadas com a iniciativa.

O aposentado Alcine da Silva compartilha do mesmo sentimento de alívio. Durante anos, ele precisou recorrer a fontes alternativas para ter acesso à água.

“Construí um poço na minha casa, mas ele acabou condenado pelas autoridades sanitárias. Depois, tive que contratar caminhão-pipa. Agradeço porque agora a água chega até a minha caixa. Essa bomba foi mandada por um anjo. Antes não tínhamos nada aqui. Hoje está ótimo”, disse.

Rumo à universalização no Leste Fluminense

Uma segunda fase da implantação dos equipamentos já está em andamento e prevê, até o fim do ano, a instalação de 69 novas bombas no Leste Fluminense. Desse total, 51 serão implantadas em São Gonçalo. Itaboraí receberá oito; Maricá, seis; o 3º Distrito de Saquarema, duas; e Tanguá, outras duas. Quando todos esses boosters estiverem em funcionamento, mais 160 mil pessoas serão beneficiadas nesses municípios.

O diretor-executivo da Águas do Rio, Diogo Freitas, destaca que, desde o início da atuação da empresa, em novembro de 2021, a concessionária tem investido continuamente na qualificação dos serviços de saneamento nos municípios.

“A instalação dos boosters é uma das medidas adotadas para ampliar a oferta de abastecimento. Estamos investindo mais de R$ 10 milhões nesses equipamentos para garantir à população o acesso a um serviço essencial”, afirma Freitas.

Ao longo desses três anos e meio, a Águas do Rio também tem ampliado as redes de água e esgoto, substituído tubulações antigas, instalado válvulas inteligentes que regulam a pressão, medidores de vazão para controle do sistema e coletores que evitam o despejo irregular de esgoto em dias secos. “Tudo isso contribui para melhorar a qualidade de vida da população”, conclui o diretor.