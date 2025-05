Oruam sai em defesa de MC Poze após prisão: 'O cara é exemplo'

O cantor Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruam, usou as redes sociais, na manhã desta quinta-feira (29), para desabafar sobre a prisão do também artista, Marlon Brandon Coelho Couto, o MC Poze do Rodo.

Poze foi detido na madrugada desta quinta-feira (29) por investigadores da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ). O cantor é investigado por apologia ao crime e por envolvimento com facção criminosa.

Ao ver as imagens do funkeiro algemado, Oruam - que é filho do traficante Marcinho VP, um dos líderes do Comando Vermelho (CV) - demonstrou indignação e saiu em defesa do colega. "Te amo, pai. Maior covardia. Olha o que eles fazem com ele. Vai tomar no **. O Estado gosta de envergonhar nós", escreveu em seu perfil.

O rapper também questionou a necessidade da abordagem policial e defendeu a trajetória de Poze. "Algemaram o Poze, nem precisa disso. O cara é exemplo para várias pessoas. Todo mundo sabe que isso aí é uma mentira. Ele é cantor. Ele canta em baile de favela. Ele não é envolvido com facção nenhuma, com todo respeito. Maior covardia mesmo", desabafou

Além da declaração pública, Oruam compartilhou uma mensagem enviada por sua mãe, Márcia Gama. Na conversa, ela demonstra preocupação com o filho após a repercussão do caso. "Meu filho, estou muito triste. Por favor, esses caras estão querendo fazer isso com você. Não dá brecha. Evita", dizia o print.