São Gonçalo abre mais de 60 vagas de emprego no Oportunidades

Uma nova edição do Oportunidades, programa que visa encaminhar gonçalenses para vagas de emprego, irá acontecer nesta sexta-feira (30), no Sine do Alcântara. O Oportunidades é uma parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Gonçalo, através da Subsecretaria de Trabalho, com o Sistema Nacional de Emprego (Sine). O evento acontecerá das 9h às 16h.

O Oportunidades tem como objetivo facilitar o acesso da população aos serviços da Casa do Empreendedor e do Sistema Nacional de Emprego (Sine). Durante a realização do programa serão feitos encaminhamentos de vagas de emprego, através de equipes do Sine, além de serviços para quem é Microempreendedor Individual (MEI), como: regularização de débitos, inscrição municipal e cadastros.

Confira a lista das vagas:

15 vagas para cozinheiro industrial: para pessoas do sexo masculino, com experiência na carteira, idade entre 25 e 50 anos e ensino fundamental incompleto;

8 vagas para copeira: para pessoas do sexo feminino, com experiência na carteira, idade entre 25 e 40 anos e ensino fundamental incompleto;

8 vagas para empacotador à mão: para pessoas do sexo feminino, com idade entre 18 e 23 anos, aceita ser o primeiro emprego e com ensino fundamental completo;

7 vagas para operador de caixa: para pessoas do sexo feminino, com experiência sem comprovação, ensino médio completo e idade entre 20 e 30 anos;

6 vagas para ajudante de cozinha: para pessoas do sexo feminino, com idade entre 20 e 50 anos, com experiência na carteira e ensino fundamental incompleto;

6 vagas para repositor de mercadorias: para pessoas do sexo masculino, com experiência comprovada na área, idade entre 22 e 50 anos e ensino médio completo;

4 vagas para açougueiro: para pessoas de ambos os sexos, com experiência comprovada, idade entre 22 e 55 anos e ensino fundamental incompleto;

4 vagas para auxiliar de limpeza: para pessoas do sexo feminino, com experiência na carteira, idade entre 25 e 40 anos e ensino fundamental incompleto;

3 vagas para auxiliar de açougue: para pessoas de ambos os sexos, com experiência na carteira, idade entre 22 e 40 anos e ensino fundamental completo.

Serviço:

O Programa Oportunidades será realizado na Rua Dr. Alfredo Backer nº 500, lojas 11 e 12, na galeria do Carrefour de Alcântara, nesta sexta-feira (30), das 9h às 16h.